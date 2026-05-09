< sekcia Kultúra
Glenda Jacksonová, politička s dvoma Oscarmi, by mala 90 rokov
Na 23 rokov sa vzdala herectva a upísala sa politike.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Londýn/Bratislava 9. mája (TASR) - Bola úspešnou herečkou aj političkou. Získala dvoch Oscarov, dve ceny BAFTA, tri ceny Emmy, cenu Tony aj Zlatý glóbus, vlastní tiež čestné ocenenie z festivalu v Cannes. Vyše 20 rokov sedela v britskom parlamente. V sobotu 9. mája uplynie od narodenia Glendy Jacksonovej 90 rokov.
Na 23 rokov sa vzdala herectva a upísala sa politike. Pôsobila v Dolnej snemovni parlamentu ako poslankyňa za Labouristickú stranu, dva roky bola vo vláde Tonyho Blaira. „V parlamente je množstvo dobrých ‚hercov‘, ale iba ona má Oscary,“ hovorilo sa o Jacksonovej, ktorá sa v roku 2000 neúspešne uchádzala aj o kreslo londýnskej starostky. Patrí k zopár umelcom, ktorí okrem Oscara získali aj ceny Emmy a Tony. Do tejto spoločnosti sa dostala v roku 2018. Bývalá členka Kráľovskej shakespearovskej spoločnosti získala v roku 2020 ocenenie Britskej filmovej a televíznej akadémie (BAFTA) ako najlepšia herečka vo filme Hľadá sa Elizabeth (2019). Toto ocenenie získala aj za film Mizerná nedeľa (1971). Kráľovná Alžbeta II. jej v roku 1978 udelila Rad britského impéria.
Glenda Jacksonová sa narodila 9. mája 1936 v prístavnom meste Birkenhead na severozápade Anglicka. V 16 rokoch sa pridala k amatérskemu divadelnému súboru. Herectvo študovala na Kráľovskej akadémii dramatických umení v Londýne, začínala ako herečka na provinčných scénach. V roku 1964 sa stala členkou Kráľovskej shakespearovskej spoločnosti, neskôr experimentálneho súboru Theatre of Cruelty.
Prvé veľké divadelné úspechy dosiahla v rokoch 1964 až 1965 na javiskách v Londýne a New Yorku, kde stvárnila úlohu vrahyne Charlotty Cordayovej v inscenácii hry nemeckého básnika a spisovateľa Petra Weissa (1916-1982) s názvom Prenasledovanie a zavraždenie Jeana-Paula Marata. Túto úlohu si zopakovala aj vo svojom filmovom debute Marat-Sade (1967).
Svetovú slávu jej priniesla rola vo filme Zamilované ženy (1969) - za úlohu výstredne vášnivej Gudrun Brangwenovej získala svojho prvého Oscara v kategórii najlepšia herečka v hlavnej úlohe. Na tento úspech nadviazala rolami vo filmoch či Mizerná nedeľa, či Milovníci hudby (1971), v ktorom stvárnila frustrovanú nymfomanskú manželku ruského skladateľa Piotra Iľjiča Čajkovského,
Za hlavnú postavu rozvedenej Angličanky Vicki Alessiovej, ktorá má pomer so ženatým mužom - v komédii Na úrovni (1973) - získala druhého Oscara. Vynikla aj v úlohách legendárnej herečky Sarah Bernhardtovej vo filme Neuveriteľná Sarah (1976), hašterivej kráľovnej v televíznom miniseriáli Alžbeta R (1971), nešťastne vydatej Heddy Gablerovej vo filme Hedda (1975) podľa drámy Henrika Ibsena či vo filme Mária, škótska kráľovná (1971).
Účinkovala aj vo filmoch Romantická Angličanka (1975), Rodinný lekár (1978), Posledný tanec Salomé (1988) či Kráľ vetra (1989). Objavila sa aj v televíznych filmoch - Sacharov (1984), Dom Bernardy Alby (1991) a Tajný život sira Arnolda Baxa (1992).
Popri hereckej profesii sa aktívne venovala politickej činnosti. V rokoch 1992 až 2015 sa vzdala herectva a vydala sa na politickú dráhu. Získala kreslo v Dolnej snemovni ako kandidátka Labouristickej strany. Neskôr pôsobila ako členka vo vláde Tonyho Blaira (1997-1999). V roku 2000 neúspešne kandidovala na post starostky Londýna, naďalej však pôsobila v Dolnej snemovni, kde ju opätovne zvolili v rokoch 2001, 2005 a 2010.
Po odchode z politiky sa Jacksonová po takmer štvrťstoročí vrátila k hereckej kariére. V roku 2016 si zahrala hlavnú úlohu v inscenácii Shakespearovej hry Kráľ Lear. Za stvárnenie titulnej postavy získala piatu nomináciu na prestížnu britskú divadelnú Cenu Laurencea Oliviera. V roku 2018 získala svoju jedinú cenu Tony za účinkovanie v hre Tri vysoké ženy od Edwarda Albeeho.
Medzi jej neskoršie vystúpenia patria televízny film Hľadá sa Elizabeth - o žene trpiacej demenciou či snímka Matky a iné lásky (2021), romantická dráma zasadená do Anglicka po prvej svetovej vojne. Pred smrťou dokončila nakrúcanie filmu Veľký útek (2023), kde si zahrala po boku Michaela Caina.
Glenda Jacksonová bola v rokoch 1958 až 1976 vydatá za Roya Hodgesa, s ktorým mala jedného syna. Zomrela 15. júna 2023 v Londýne vo veku 87 rokov.
Zdroje: www.britannica.com, www.beliana.sav.sk, www.bbc.com
Na 23 rokov sa vzdala herectva a upísala sa politike. Pôsobila v Dolnej snemovni parlamentu ako poslankyňa za Labouristickú stranu, dva roky bola vo vláde Tonyho Blaira. „V parlamente je množstvo dobrých ‚hercov‘, ale iba ona má Oscary,“ hovorilo sa o Jacksonovej, ktorá sa v roku 2000 neúspešne uchádzala aj o kreslo londýnskej starostky. Patrí k zopár umelcom, ktorí okrem Oscara získali aj ceny Emmy a Tony. Do tejto spoločnosti sa dostala v roku 2018. Bývalá členka Kráľovskej shakespearovskej spoločnosti získala v roku 2020 ocenenie Britskej filmovej a televíznej akadémie (BAFTA) ako najlepšia herečka vo filme Hľadá sa Elizabeth (2019). Toto ocenenie získala aj za film Mizerná nedeľa (1971). Kráľovná Alžbeta II. jej v roku 1978 udelila Rad britského impéria.
Glenda Jacksonová sa narodila 9. mája 1936 v prístavnom meste Birkenhead na severozápade Anglicka. V 16 rokoch sa pridala k amatérskemu divadelnému súboru. Herectvo študovala na Kráľovskej akadémii dramatických umení v Londýne, začínala ako herečka na provinčných scénach. V roku 1964 sa stala členkou Kráľovskej shakespearovskej spoločnosti, neskôr experimentálneho súboru Theatre of Cruelty.
Prvé veľké divadelné úspechy dosiahla v rokoch 1964 až 1965 na javiskách v Londýne a New Yorku, kde stvárnila úlohu vrahyne Charlotty Cordayovej v inscenácii hry nemeckého básnika a spisovateľa Petra Weissa (1916-1982) s názvom Prenasledovanie a zavraždenie Jeana-Paula Marata. Túto úlohu si zopakovala aj vo svojom filmovom debute Marat-Sade (1967).
Svetovú slávu jej priniesla rola vo filme Zamilované ženy (1969) - za úlohu výstredne vášnivej Gudrun Brangwenovej získala svojho prvého Oscara v kategórii najlepšia herečka v hlavnej úlohe. Na tento úspech nadviazala rolami vo filmoch či Mizerná nedeľa, či Milovníci hudby (1971), v ktorom stvárnila frustrovanú nymfomanskú manželku ruského skladateľa Piotra Iľjiča Čajkovského,
Za hlavnú postavu rozvedenej Angličanky Vicki Alessiovej, ktorá má pomer so ženatým mužom - v komédii Na úrovni (1973) - získala druhého Oscara. Vynikla aj v úlohách legendárnej herečky Sarah Bernhardtovej vo filme Neuveriteľná Sarah (1976), hašterivej kráľovnej v televíznom miniseriáli Alžbeta R (1971), nešťastne vydatej Heddy Gablerovej vo filme Hedda (1975) podľa drámy Henrika Ibsena či vo filme Mária, škótska kráľovná (1971).
Účinkovala aj vo filmoch Romantická Angličanka (1975), Rodinný lekár (1978), Posledný tanec Salomé (1988) či Kráľ vetra (1989). Objavila sa aj v televíznych filmoch - Sacharov (1984), Dom Bernardy Alby (1991) a Tajný život sira Arnolda Baxa (1992).
Popri hereckej profesii sa aktívne venovala politickej činnosti. V rokoch 1992 až 2015 sa vzdala herectva a vydala sa na politickú dráhu. Získala kreslo v Dolnej snemovni ako kandidátka Labouristickej strany. Neskôr pôsobila ako členka vo vláde Tonyho Blaira (1997-1999). V roku 2000 neúspešne kandidovala na post starostky Londýna, naďalej však pôsobila v Dolnej snemovni, kde ju opätovne zvolili v rokoch 2001, 2005 a 2010.
Po odchode z politiky sa Jacksonová po takmer štvrťstoročí vrátila k hereckej kariére. V roku 2016 si zahrala hlavnú úlohu v inscenácii Shakespearovej hry Kráľ Lear. Za stvárnenie titulnej postavy získala piatu nomináciu na prestížnu britskú divadelnú Cenu Laurencea Oliviera. V roku 2018 získala svoju jedinú cenu Tony za účinkovanie v hre Tri vysoké ženy od Edwarda Albeeho.
Medzi jej neskoršie vystúpenia patria televízny film Hľadá sa Elizabeth - o žene trpiacej demenciou či snímka Matky a iné lásky (2021), romantická dráma zasadená do Anglicka po prvej svetovej vojne. Pred smrťou dokončila nakrúcanie filmu Veľký útek (2023), kde si zahrala po boku Michaela Caina.
Glenda Jacksonová bola v rokoch 1958 až 1976 vydatá za Roya Hodgesa, s ktorým mala jedného syna. Zomrela 15. júna 2023 v Londýne vo veku 87 rokov.
Zdroje: www.britannica.com, www.beliana.sav.sk, www.bbc.com