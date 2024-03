Šéf RTVS Machaj sa výboru NRSR o jeho osobnom bankrote nezúčastní

Bratislava 26. marca (TASR) - Generálny riaditeľ (GR) RTVS Ľuboš Machaj sa nezúčastní stredajšieho (27. 3.) rokovania Výboru Národnej rady (NR) SR pre kultúru a médiá, ktorý mal preberať okolnosti súvisiace s jeho osobným bankrotom. Šéf telerozhlasu argumentuje tým, že v rámci voľby generálneho riaditeľa RTVS všetky informácie v tejto veci poskytol, rovnako tým, že mimo volieb šéfa RTVS nespadá navrhovaný bod programu do vecnej pôsobnosti mediálneho výboru.



V liste adresovanom výboru Machaj pri zdôvodnení svojej neúčasti uvádza tiež to, že podľa zákona nespadá do skupiny osôb, ktorá má povinnosť sa zúčastniť zasadnutia parlamentného výboru.



"V rámci kandidatúry na funkciu GR RTVS som mediálnemu výboru predložil všetky požadované dokumenty. Tieto dokumenty má Národná rada a jej orgány naďalej k dispozícii a na ich obsahu sa nič nezmenilo," zdôraznil Machaj.



Dodal, že okolnosti osobného bankrotu už opakovane verejne vysvetlil, pripomenul, že situácia, ktorá vyústila do jeho oddlženia v súlade so zákonom o konkurze, súvisela s jeho úsilím o zachovanie plurality médií. Poukázal zároveň na to, že otázky týkajúce sa oddlženia smie riešiť a aj riešil súd, ktorý v danej veci vyniesol právoplatné rozhodnutie.



O to, aby Machaj vysvetlil okolnosti oddlženia na pôde mediálneho výboru parlamentu požiadala predsedu výboru Romana Michelka (SNS) ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nominantka SNS).