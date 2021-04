Granty EHP podporia medzinárodný projekt NOISS

Bratislava 13. apríla (TASR) - Medzinárodnú spoluprácu umelcov, koncerty a vystúpenia ponúkne projekt Nórska, Islandu a Slovenska (NOISS) na festivale súčasnej hudby Next v Bratislave, v Spišskom Hrhove a tiež v nórskom Osle a islandskom Reykjavíku. Projekt podporí príspevok z grantov Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), ktorý vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpočtu SR predstavuje 192.300 eur.



"Každé euro do kultúry, ktorá patrí medzi koronakrízou najviac zasiahnuté oblasti, je dobrou správou nielen pre samotných tvorcov a organizátorov podujatí, ale tiež pre publikum a spoločnosť ako celok," upozornila vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí), ktorej ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie prerozdeľuje granty EHP.



Ako ďalej objasnila, NOISS vytvorí platformu pre spoluprácu kurátorov, umelcov a kultúrnych organizácií z Nórska, Islandu a zo Slovenska, ktoré pôsobia v oblasti súčasnej a experimentálnej hudby a zvukového umenia. Súčasťou projektu je tiež prednáškovo-diskusný program prepájajúci hudbu so sociálnymi a kultúrnymi témami a ďalšie aktivity.



Za projektom stojí združenie pre aktuálne umenie a kultúru Atrakt Art, ktoré organizuje festival Next, spolupracujúcimi subjektmi sú A4 - priestor súčasnej kultúry z Bratislavy, priestor interaktívnej kultúry EQO zo Spišského Hrhova, Antalova Music z Nórska a kolektív RASK z Islandu.



Ciele projektu venovaného inovatívnym formám hudby bližšie predstaví jeho otváracia videokonferencia v stredu 14. apríla popoludní.