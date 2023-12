Grécko v rámci ojedinelej výpožičky vystavilo vázu z Britského múzea

Atény 5. decembra (TASR) - Múzeum Akropoly v Aténach vystavilo tento týždeň 2500-ročnú grécku vázu, ktorá za uplynulých 250 rokov neopustila Britské múzeum v Londýne, uviedli v utorok organizátori. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Generálny riaditeľ Múzea Akropoly Nikolaos Stampolidis zdôraznil, že štvormesačná výpožička nemá žiadnu spojitosť s rokovaniami medzi Aténami a Londýnom o tzv. Elginových mramoroch, ktoré nedávno vyvolali diplomatickú roztržku medzi oboma krajinami.



Sochy z chrámu Parthenón na Akropole nechal začiatkom 19. storočia odviezť do Británie diplomat Thomas Bruce, gróf z Elginu. Podľa Grécka boli ukradnuté, Británia to popiera. "Chceme, aby sa sem sochy vrátili navždy," vyhlásil Stampolidis.



Pozornosť sa na tento spor znovu upriamila minulý týždeň po tom, ako britský premiér Rishi Sunak na poslednú chvíľu zrušil stretnutie so svojím gréckym náprotivkom Kyriakosom Mitsotakisom, ktorý bol na návšteve Británie. Sunakov úrad ho obvinil z porušenia sľubu, že plánované stretnutie nevyužije ako "verejnú platformu" na diskusiu o sochách.



Maľovanú vázu známu ako Meidiasova hydria označuje Britské múzeum za "najslávnejšiu nádobu histórie". Vznikla v roku 420 pred n. l., približne desať rokov po dokončení Parthenónu. Objavili ju v jednom z hrobov v južnom Taliansku a v 18. storočí ju kúpil William Hamilton, britský veľvyslanec vo vtedajšom Neapolskom kráľovstve. V roku 1772 ju predal Britskému múzeu.



Váza je súčasťou výstavy s názvom Noemata (Významy), ktorú v Múzeu Akropoly oficiálne otvoria vo štvrtok a potrvá do 14. apríla budúceho roka. Medzi ďalšími exponátmi sú diela z najlepších európskych múzeí, povedal novinárom Stampolidis.



Meidiasova hydria bude následne vystavená v parížskom Louvri ako súčasť výstavy spojenej s olympijskými hrami, ktoré sa vo francúzskej metropole začnú v júli.