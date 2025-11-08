< sekcia Kultúra
GUnaGU lieči smiechom v novej komédii Zajtra je premiéra
Tvorcovia inscenácie majú pocit, že práve v dnešných divokých časoch je miesto na takúto divokú komédiu.
Autor TASR
Bratislava 8. novembra (TASR) - Bratislavské Divadlo GUnaGU uvádza v sobotu premiéru novej inscenácie s hviezdnym obsadením. Kamila Magálová sa predstaví ako divadelná diva v čiernej komédii Viliama Klimáčka Zajtra je premiéra. Ide o prvú premiéru divadla v jeho 41. sezóne.
Novinka z dielne jedného z najdlhšie pôsobiacich alternatívnych divadiel na Slovensku ukáže, čo všetko sa môže pokaziť, keď je v divadle premiéra. Slávna herečka v podaní Kamily Magálovej sa rozhodne osláviť životné jubileum premiérou, ale na skúšku má iba jediný deň, lebo namiesto divadla ozajstného ju viac zaujíma divadlo života - čo sa bude jesť a piť na raute či kde bude sedieť jej úhlavná priateľka a bývalý manžel.
Ako ďalej približuje svoju novinku GUnaGU, pri skúške sa všetko mení na nechcenú grotesku - režisérka zároveň prestavuje dom, manažér díluje lubrikačné gély, scénografka koučuje zvieratá a asistent pracuje v neziskovej nadácii. „Uvidíme aj reklamu na autonabíjačky, fragment fiktívneho seriálu Okresný špitál a možno konečne dôjde aj na skúšanú hru o cisárovnej Sissi,“ dodáva divadlo.
V novej inscenácii účinkuje celý tím komikov. Okrem Magálovej sa diváci môžu tešiť na Zuzanu Kubovčíkovú Šebovú, Evelyn Evu Kramerovú, Viktora Horjána, Csongora Kassaia, ktorí „sa bavia na stereotypoch divadelnej práce, majú zmysel pre situačnú komédiu vyrastajúcu z ľudských chýb a interpersonálnych vzťahov a v neposlednom rade sa neváhajú vysmiať aj sami sebe“.
Tvorcovia inscenácie majú pocit, že práve v dnešných divokých časoch je miesto na takúto divokú komédiu. „Smiech lieči“, hovorí Viliam Klimáček, autor, ktorý v minulom živote býval aj lekárom. Réžiu vzala do rúk Mariana Luteránová, hudbu zložil Slavo Solovic. Kostýmy navrhla Simona Vachálková, scénu Silvia Makovická.
