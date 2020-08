H. Vondráčková natočila klip Ženská pomsta

Bratislava 3. augusta (TASR) - Helena Vondráčková natočila klip k titulnej piesni pripravovanej českej komédie Ženská pomsta. Pieseň zaradila česká spevácka legenda aj na svoj nový album, ktorý plánuje vydať začiatkom septembra. TASR o tom informovala PR manažérka Renáta Tomášová.







Premiéra novej českej komédie Ženská pomsta v réžii Dušana Rapoša je naplánovaná na september. Na jeseň vydá nový štúdiový album aj Vondráčková. V klipe k titulnej piesni autorov Leška Wronku a Petra Šišku ponúka v úlohe osudovej ženy hlavným hrdinkám rôzne možnosti pomsty neverným manželom. "V štúdiu vládla fantastická atmosféra a myslím si, že sa preniesla aj do samotného klipu k piesni," komentovala klip Vondráčková.



"Videoklip k pesničke je veľmi príjemnou pozvánkou do kina, a aj keď dej filmu neprezradzujeme, ukázali sme celý rad humorných situácií, ktoré v ňom uvidíte," dopĺňa režisér klipu David Beránek.



Okrem titulnej piesne sa v novej českej komédii objaví Helena Vondráčková aj v úlohe zdravotnej sestry, ktorá sekunduje Pavlovi Zedníčkovi. Vedľa hlavných hrdinov Mahuleny Bočanovej, Jany Paulovej, Evy Vejmělkovej, Miroslava Etzlera, Petra Rychlého a Roberta Jaškówa vo filmovej novinke hrajú Jakub Kohák, Dana Morávková, Adam Mišík, Tomáš Kraus, Michal Kavalčík a Dominika Myslivcová.



Film Ženská pomsta vstúpi do kinodistribúcie 10. septembra.