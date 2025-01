Habera, Hladký, Tůma a Janais sú s rokom 2024 spokojní

Bratislava 6. januára (TASR) - Po troch rokoch následkov pandémie sa hudobné dianie na Slovensku rozbehlo na plné obrátky, fanúšikovia mali širokú ponuku koncertov, vyšli nové hudobné nosiče a interpreti mohli byť spokojní. A aj boli. Pre TASR odpovedali na rovnakú otázku, aký bol pre nich rok 2024.



"Tým pádom, že sme mali turné, tak pracovný, už od roku 2023. A chcel by som ho mať ešte možno trocha pracovnejší v rámci svojich sólových aktivít. Ale priznám sa, že so slovenskými textami sa dosť trápime na vianočnú platňu, máme hotových pár ďalších vecí, nie sú však ešte dokončené. Nehrotím to však, keď to príde, tak to príde. Danovi Hevierovi sa možno zase zadarí, po týchto koncertoch možno bude chcieť zabrať a dať mi nejaké pekné texty," hovorí Pavol Habera.



"Výborný, musím to tak zhodnotiť, s chalanmi to preberieme na párty, kde sa schádzame celá kapela. Ale zase sme mali leto plné koncertov, veľmi sme si ich užívali, takže som veľmi spokojný. Stále nás baví muzika," povedal Miko Hladký, líder skupiny Gladiator.



"Bol určite hektický, možno až tak nečakane. Myslím si, že sa nakopili veci, či už to bolo skúšanie opier, pripravovanie albumu a koncertov Nelky či účinkovanie v rôznych televíziách, stretlo sa to zvláštne akoby v spoločných vrcholoch. Ani jeden z nás dvoch nebol z toho úplne nadšený. Tým, že už pár rokov fungujeme v týchto vodách, vieme že je to ako príliv a odliv. Rok 2025 privítame s tým, že chceme stráviť čas aj v rodinnejšom pokojnejšom kruhu. Uvidíme, čo nám život prinesie," uviedol Filip Tůma, partner Nely Pociskovej.



"Myslím si, že bol dobrý. Aj sme sa snažili čo najviac hrať, tým že mám ešte relatívne nový album Dve tváre, aj keď už má dva roky. Snažili sme sa mať čo najviac koncertov, aby sme mohli ľuďom odprezentovať nové piesne," doplnila Janais.