Haberov vianočný album Svet lásku má vychádza po 24 rokoch na vinyle

Bratislava 1. decembra (TASR) - Legendárny, multiplatinový a mnohými cenami ovenčený Haberov album vianočných piesní Svet lásku má vyšiel v roku 1996. Po 24 rokoch vychádza 4. decembra na etikete vydavateľstva Opus aj vo vinylovej verzii. TASR o tom informovala PR manažérka Renáta Tomášová.



Na príprave a realizácii albumu sa podieľali predovšetkým Pavol Habera s producentom Júliusom Kinčekom, textár Daniel Hevier a aranžér Juraj Tatár. V titulnej rovnomennej piesni autorskej dvojice Habera/Hevier účinkujú spolu s Haberom aj najväčší majstri speváckeho umenia Peter Dvorský a Karel Gott. Ostatných 12 skladieb patrí do zlatého fondu domácich i svetových vianočných piesní. Habera s Kinčekom ich vybrali asi z tisícky ľudových i autorských vianočných piesní z rôznych období hudobnej histórie a z rôznych lokalít.



Na platni sa tak ocitli slovenské koledy Nesiem vám noviny, Daj Boh šťastia tejto zemi a Vstávajte pastieri, česká koleda Byla cesta, byla ušlapaná, angloamerické ľudové koledy Greensleeves (Madona s dieťaťom), The First Noel (Vianočná hviezda) a God Rest Ye Merry Gentlemen (Pokoj vám), nesmrteľné Pie Jesu A. L. Webbera, rovnako nesmrteľné Lennonovo Happy Christmas (Vianočný hymnus), Mistletoe and Wine (List Ježiškovi) Cliffa Richarda, známa americká vianočná pieseň The Little Drummer Boy (Zvuk bubnov) a v závere albumu najslávnejšia vianočná pieseň Tichá noc v 'a cappella' podaní Haberu. Pestrej kolekcii dali jednotný charakter a štýl aranžmány Juraja Tatára pre veľký symfonický orchester, ktoré nahrala Slovenská filharmónia s dirigentom Ondrejom Lenárdom. Sedem textov vytvoril Daniel Hevier.



Slovenskí filharmonici nahrali svoje party v bratislavskej Redute začiatkom júna 1996, v auguste album naspievali Dvorský, Gott a Habera, v septembri nakrútil režisér Juraj Johanides videoklip k titulnej piesni albumu, 18. októbra 1996 mal album slávnostný krst na zámku v Smoleniciach za účasti všetkých troch protagonistov. Na albume mala pôvodne účinkovať aj Lucie Bílá (s Haberom v piesni Pie Jesu), avšak táto spolupráca sa nakoniec neuskutočnila.



„Vo svojej dobe získal album okrem umeleckého a komerčného úspechu aj viacero prívlastkov naj, ako najdrahšia nahrávka, najdrahší videoklip, najdrahší krst, pričom je možné, že niektoré z nich sú dodnes neprekonané, preto je logické, že v súčasnej renesancii vinylových platní vychádza tento titul na LP,“ uviedol pre médiá Kinček.