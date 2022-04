Hana Lasicová predstavila knihu Všetko o mojom otcovi

Bratislava 13. apríla (TASR) – Všetko o mojom otcovi je úspešná kniha rodinne ladených rozhovorov Milana Lasicu s dcérou Hanou. Po ôsmich rokoch prichádza jej druhé vydanie, upravené a obohatené o nové, dosiaľ nezverejnené odpovede, fotografie, jedinečné dokumenty a ukážky scenárov či literárnej tvorby. Za účasti autorky ju v utorok večer (12. 4.) prezentovalo vydavateľstvo Ikar.



Dcéra spomína na svojho milovaného otca a jej dojímavá zbierka ponúka intímny portrét známej osobnosti aj verejnosti. "Dnes si prezerám čriepky, ktoré sme vtedy vyradili, a občas je mi veselo, občas smutno. Veselo, keď mám pocit, že sa znovu rozprávam so svojím tatuškom, veselo, keď si čítam svoje často naivné otázočky. Smutno, keď si uvedomím, že som sa ešte chcela veľa spýtať, aj som to mala v pláne, no nakoniec som to neurobila. Môžem len ponúknuť to, čo mám a čo mi zostalo. Myslím si však, že ani to nie je málo. Z týchto rozhovorov je jasné, že otec žil divadlom. Žil Štúdiom S, neskôr L + S. Je v podstate darom, že v tomto divadle bezbolestne zomrel, počas klaňačky, za potlesku obecenstva, ktoré miloval. Veď aj jeho úplne posledná správa, ktorú pár hodín pred smrťou poslal zo svojho mobilu, bola adresovaná jeho vnučkám. Tá správa znela: Mám sa dobre a idem do divadla," uvádza v tiráži Hana Lasicová.



Kde bol pôvodný impulz k vzniku tejto knihy? "Môj otec povedal, spravme nejaké rozhovory, rozprávajme sa a uvidíme, či to môžeme vydať. To bol prvotný impulz, ten druhotný vyšiel z vydavateľstva. Hovorili nech spravíme nejaký príbeh pre môjho otca. Ja som sa toho obávala, myslím si, že nakoniec to spravili veľmi pekne a som rada, že sme sa nato dali," povedala pre TASR autorka.



Hana Lasicová vyštudovala ekonómiu na univerzite vo Viedni a komparatívnu literatúru na Sorbonne v Paríži. Žila vo Viedni, Varšave, Manchestri a Paríži. Napísala viacero románov, podľa jej knihy Slúžka (2013) bol nakrútený rovnomenný celovečerný film. Je autorkou knižky pre deti Pup a fazuľka (2017) a spoluautorkou televízneho seriálu Oteckovia (2018). Má dve dcéry, žije v Bratislave.