Harry Potter a Kameň mudrcov™ prinesie spojenie orchestra a filmu

Bratislava 6. marca (OTS) - Už o dva týždne uvedie Symfonický orchester Slovenského rozhlasu unikátny Harry Potter a Kameň mudrcov in Concert spojený s premietaním filmu ako súčasť série filmových koncertov o Harrym Potterovi . Tento jedinečný zážitok premietania na veľkom plátne, doplneného živou hudbou po prvý raz prichádza na Slovensko. Diváci budú môcť prežiť čaro filmu vo vysokom rozlíšení na 12-metrovom plátne za zvuku orchestra hrajúceho nezabudnuteľnú hudbu Johna Williamsa. Film bude premietaný so slovenským dabingom.” hovorí producent koncertu na Slovenskuzo spoločnosti DRYEYE Film.Diváci tak budú po prvý raz počuť hudbu Johna Williamsa v podaní Symfonického orchestra Slovenského Rozhlasu naživo počas premietania celovečerného filmu z jednej z najobľúbenejších filmových sérií v dejinách.Zdroj foto: © Gerrit CramerNielen pre malých, ale aj veľkých bude už hodinu a pol pred koncertom sprístupnený špeciálny sprievodný program priamo v NTC aréne Bratislava, kde sa koncert bude konať. “Môžete sa tešiť napríklad na Čarovné nástroje - interaktívnu prehliadku hudobných nástrojov pre deti a dospelých, počas ktorej si na jednotlivé nástroje budete môcť aj zahrať,” dopĺňa Tibor Engler. Diváci tak zistia, akú dôležitú úlohu zohrávajú jednotliví hráči orchestra v nadchádzajucom koncerte.Okrem toho sa diváci môžu tešiť aj na "Uličku hier", v ktorej si budú môcť zahrať tematické hry od tých rýchlych na pár minút, až po komplikovanejšie. “A čo je najdôležitejšie! Veľmi povzbudzujeme divákov, aby prišli oblečení tematicky. Ak náhodou nemáte doma nič po ruke, v našej špeciálnej “Šikmej uličke” nájdete priamo na mieste všetko, čo by správny čarodejník mal mať,” dopĺňa producent. Pripravený bude teda aj "Merch shop", v ktorom nájdete okrem iného aj známe prútiky, šály, oblečenie a iné veci z čarodejníckeho sveta.V roku 2016, CineConcerts a Warner Bros. Consumer Products predstavili Harry Potter Film Concert Series, veľké celosvetové turné, ktoré oslavuje filmy o Harrym Potterovi. Od svetovej premiéry filmu Harry Potter a Kameň mudrcov in Concert v roku 2016 si už viac než 3 milióny divákov užilo tento magický zážitok zo sveta čarodejníkov, pričom do roku 2025 bude mať za sebou viac ako 2973 predstavení vo viac ako 48 krajinách sveta.Vo filme Harry Potter a Kameň mudrcov sa Harry Potter na svoje 11. narodeniny dozvedá, že je sirotou po dvoch čarodejníkoch a že aj on sám má magické schopnosti. V Rokfortskej strednej škole čarodejníckej sa naučí, ako hrať vzdušný šport metlobal a zahrá si napínavú hru “živého” šachu na ceste k Temnému čarodejníkovi, ktorý si dal za cieľ zničiť ho.hovorí Justin Freer, prezident CineConcerts a producent/dirigent série filmových koncertov o Harrym Potterovi.dopĺňa Brady Beaubien zo CineConcerts, producent série filmových koncertov o Harrym Potterovi.Pre viac informácií o sérií filmových koncertov Harry Potter Film Concert Series prosím navštívte www.harrypotterinconcert.com