Harry Potter a Tajomná komnata™ in Concert už 17. februára

Bratislava 18. januára (OTS) - Tibor Engler hrá na klavíri už od svojich piatich rokov. Hudbe sa venoval aj na základnej umeleckej škole, no napriek tomu sa rozhodol vo svojej kariére vydať inou cestou. Začal študovať školu potrebnú na povolanie IT bezpečnostného technika. Počas štúdia sa stal členom Pražského filmového orchestra a od roku 2018 sa dostal do prestížneho The City of Prague Philharmonic Orchestra, teda k Pražským filharmonikom. S nimi hral koncerty s hudbou Hansa Zimmera naprieč celou Európou.Okrem toho pracuje aj ako asistent produkcie v svetoznámom nahrávacom štúdiu Ve Smečkách, ktorá je domovským sídlom Pražských filharmonikov, a práve v tomto štúdiu sa nahrávajú soundtracky do najnovších filmov pre Netflix, HBO či Disney. Aby toho nebolo málo, Tibor sa rozhodol, že si splní celoživotný sen a začal študovať na konzervatóriu dirigovanie. Harry Potter a Tajomná komnata in Concert príde do Bratislavy už 17. februára 2024. Počas koncertu si budete môcť užiť hudbu z filmu, ktorú bude hrať 90-členný Symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Film bude premietaný vo vysokom rozlíšení na veľkom, viac ako 12-metrovom plátne so slovenským dabingom. Organizátori tiež prezradili, že aj tento rok pripravujú pre malých aj veľkých opäť kreatívny sprievodný program, ktorý predstavia už čoskoro.Pri kinokoncerte Harry Potter a Kameň mudrcov in Concert bola sprievodným programom Šikmá ulička, kde návštevníci našli množstvo tématických suvenírov, rekvizít a dokonca si mohli vyskúšať hru na hudobných nástrojoch. Vstupenky si môžete zakúpiť už teraz na Predpredaj.sk . O organizácii náročného koncertu viac povie usporiadateľ Tibor Engler.Neviem, či nájdem priamo paralelu, pretože mám na rozdiel od Harryho veľmi spokojný a naplnený život. Čo však môžem povedať je, že jeho príbeh ma sprevádza celým životom - od začiatku základnej školy až doteraz a keď som ako malý hltal knihu za knihou a film za filmom, nikdy by mi nenapadlo, že práve my s bratom budeme tí, ktorí tento magický zážitok prinesú slovenskému publiku.Naším poslaním je robiť ľuďom radosť a ak ich dokážeme s pomocou orchestra aspoň na tie tri hodiny preniesť niekam úplne inam, do sveta, v ktorom švihnutie čarovným prútikom nie je len fráza, potom sa nám to, myslím si, darí. Verím, že vďaka takýmto zážitkom prídu diváci na to, že niečo môže byť čarovné aj bez toho, aby to vydávalo zvláštne blesky, alebo potrebovalo špeciálne zaklínadlo.Veľa e-mailov a telefonátov. S každým, kto sa na koncerte podieľa je potrebné dopodrobna dohodnúť, čo sa od neho očakáva. A potom veľa, veľa otravovania - náš projekt nie je jediným, na ktorom naši dodávatelia pracujú, preto je potrebné sa pravidelne pripomínať, aby nás nestratili z dohľadu.Je to požehnaním, pretože s logom Wizzarding World na všetkom, čo vyprodukujeme, nosíme aj pečať kvality a fanúšikovia a fanynky tak vedia, že naša produkcia je oficiálna. Všetko, čo zverejníme musí prejsť schválením štúdia - od každého textu, obrázku až po zástavy fakúlt, ktoré visia vedľa plátna. Občas kvôli tomu málo spím, keďže kolegovia v USA začínajú pracovať až od 18:00 nášho času.Je to sureálny zážitok už v momente, keď chlapci z audiofirmy začnú vykladať techniku a pred očami sa pomaličky stavia pódium, plátno, projektory, audiosústava. Mám vtedy pocit, že to, čo bolo do toho momentu len na papieri a v mojej hlave sa práve v tej chvíli zreálňuje do niečoho hmatateľného - a že od tohto momentu už niet cesty späť.V momente, keď na pódium nastúpi orchester a začne hrať, mám, tak ako všetci diváci, zimomriavky. Som však stále v strehu, pretože kým je hala naplnená 3000 divákmi, musíme byť na pozore pred hocičím, čo sa počas takejto produkcie môže stať. Preto si skutočne vydýchnem až v momente, keď posledná noha spokojne opustí halu.Nielen v Českej republike, ale aj na Slovensku máme niekoľko neautorizovaných produkcií filmových koncertov, ktoré sa snažia divákov presvedčiť o tom, že sú originálne. Takéto produkcie tancujú na hrane zákona, pretože používajú neautorizované aranžmány, ktoré porušujú autorské práva - ide teda o pirátstvo.Ak si chcú byť diváci istí, že si kupujú lístky na originálnu produkciu, najlepšie, ako si to overiť, je ísť na oficiálne stránky celosvetového tour, v našom prípade www.harrypotterinconcert.com , a tam si v zozname koncertov pozrieť, či tam daný koncert figuruje. Naše koncerty v Prahe a Bratislave tam, samozrejme, sú.Kúpením vstupeniek na licencované podujatie majú diváci zaručené, že financujú a podporujú autorov predstavenia, ktoré sa im tak veľmi páči a lokálnych umelcov, ktorí predstavenie predvádzajú.Ak by ste mali byť jednou postavou z Harryho Pottera, kým by ste boli? Myslím to tak, že kto Vám je charakterom najpodobnejší.Neviem, či mi je charakterom najpodobnejší, ale ako malý som sa vždy rád stotožňoval s Dumbledorom. Veľmi sa mi páčilo že vďaka svojmu analytickému mysleniu „videl za roh” a potom dokázal plánovať a počítať aj s najmenej pravdepodobnými scenármi.Absolútne! Harry Potter a Väzeň z Azkabanu je môj najobľúbenejší diel z celej série, takže ho musíme na Slovensko priniesť. Som si istý, že kopec divákov naňho čaká rovnako ako ja.Samozrejme, že som nad tým uvažoval a urobilo by mi to obrovskú radosť, no povinnosti promotéra a producenta počas dní pred show sú také nabité, že by som ich nemohol v koncentrácii stráviť na skúškach s orchestrom. Som ale veľmi rád, že na klávesy a klavír hrajú takí hráči, na ktorých sa môžem poľahky spoľahnúť.V Českej republike sú umelci vo všeobecnosti zaplatení o niečo lepšie ako na Slovensku, no stále to nie je dostatočné, preto mnoho profesionálnych hráčov má popri úväzku v orchestri aj vedľajší job ako učiteľ na ZUŠ alebo konzervatóriu. Mňa ešte stále primárne živí práca v IT, no snažím sa postupne preklopiť pomer viac ku hudbe.Mám veľké šťastie, že moje know-how z IT sa dá výborne aplikovať ako v nahrávacom štúdiu, kde sa technika snúbi s hudbou, tak aj v produkčnom svete, v ktorom vládne analytické myslenie v kombinácii s psychológiou. Vďaka tomu sa môžem venovať zamestnaniam a úlohám, ku ktorým je potrebné špecifické know-how. Pevne verím, že jedného dňa sa mi podarí túto štúdiovo-produkčno-dirigentskú kariéru rozbehnúť natoľko, že sa ňou budem vedieť živiť na 100%.