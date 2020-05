Havlík dokončuje film Bábovky, nakrútený podľa bestselleru Třeštíkovej

Bratislava 19. mája (TASR) - Bábovky je názov snímky, ktorú v postprodukčných štúdiách dokončuje režisér Rudolf Havlík. Jeden z najočakávanejších českých filmov tohto roka nakrútil podľa rovnomenného knižného bestselleru Radky Třeštíkovej. Premiéru bude mať v českých aj slovenských kinách 24. septembra.



Film mapuje súčasné partnerské aj rodinné vzťahy, ukazujú zábavné i trefné situácie z každodenného života. Pod scenár sa podpísala autorka knihy, spolu s režisérom pracovali na scenári takmer štyri roky. "Celé roky sme sa snažili, aby sa film líšil od knihy čo najmenej, predovšetkým v emócii, ktorú má kniha aj film vyvolať," prezradila Třeštíková s tým, že film bude rovnako ako kniha pavučinou postáv so vzájomne prepletenými osudmi: "Ale pre zachovanie zrozumiteľnosti - predsa len film nie je kniha a nemôžete spätne listovať - je nakoniec 'báboviek' menej, namiesto dvanástich ženských osudov sledujeme sedem." Ide už o ich druhú filmovú spoluprácu. V roku 2018 podľa spoločného scenára nakrútil Havlík divácky úspešnú komédiu Po čom muži túžia, ktorú v slovenských kinách videlo vyše 88.000 divákov.



"Podarilo sa nám natočiť skvelý veľký český film. Od začiatku sme venovali pozornosť každému detailu. Bábovky prepájajú príbehy žien, ktoré sa snažia urobiť veľké životné rozhodnutia a do ich plánov zasiahne osud. Z jednotlivých malých príbehov sa na konci stane jeden veľký," zhodnotil režisér s tým, že filmový štáb mal pred sebou veľké výzvy a jednu veľkú scénu, na ktorú sa museli pripravovať dlhé týždne, aby vôbec prišli na to, ako ju natočiť. "Film je plný skvelých hereckých výkonov. Teraz, keď dokončujeme posledné detaily, vieme, že sa nám celá tá mravčia práca podarila," konštatoval Havlík, ktorý má na svojom konte aj úspešný titul Rozprávky pre Emu (2016) a debut Zejtra napořád (2014). Na otázku, ktorý z hercov ho spätne v strižni svojím výkonom potešil, dodal: "Prekvapilo ma jedine to, že sa nám celý casting vydaril a všetci herci boli perfektne pripravení a sústredení. Určite ale môžem spomenúť výkon Jany Plodkovej, ktorá sa predstaví v inej hereckej polohe a je úplne skvelá."



Vedľa Plodkovej hrajú hlavné ženské postavy Táňa Pauhofová, Lenka Vlasáková, Bára Poláková. Mužské postavy stvárnili Ondřej Vetchý, Jiří Langmajer, Marek Taclík, Rostislav Novák.



Natáčanie filmu pod vedením hlavného kameramana Václava Tlapáka sa realizovalo v Prahe a okolí, ale aj v atraktívnom Bangkoku.