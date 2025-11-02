< sekcia Kultúra
Headlinerom festivalu Blues Moods bude The Steepwater Band z Chicaga
Festival sa uskutoční v Trnave v sobotu 8. novembra.
Autor TASR
Trnava 2. novembra (TASR) - Headlinerom 15. ročníka medzinárodného hudobného festivalu Blues Moods bude skupina The Steepwater Band z Chicaga. Festival sa uskutoční v Trnave v sobotu 8. novembra. TASR o tom informoval dramaturg podujatia Peter Stojka.
„Skupina z kolísky elektrického blues bude lahôdkou pre uši a oči návštevníkov. Po americkom turné odohrajú iba dva koncerty na Slovensku, jedným z nich aj v Trnave,“ priblížil Stojka. Okrem nej sa predstaví aj anglická skupina The Blues Boy Kings s hudobníkom Jeffom Richom.
Domácu scénu zastúpi trnavská skupina The Blues Mother-In-Law. „Počas troch desaťročí skupina menila viackrát zostavu. Na festivale Blues Moods sa po 31 rokoch a s dvoma pôvodnými členmi predstaví vo svojej hudobnej derniére,“ doplnil.
Blues Moods je súčasťou festivalového trojlístka menšinových žánrov Trnavskej hudobnej spoločnosti. Určený je pre širokú verejnosť, ale hlavne pre všetkých nadšencov rocku a poctivej hudobnej tvorby.
„Skupina z kolísky elektrického blues bude lahôdkou pre uši a oči návštevníkov. Po americkom turné odohrajú iba dva koncerty na Slovensku, jedným z nich aj v Trnave,“ priblížil Stojka. Okrem nej sa predstaví aj anglická skupina The Blues Boy Kings s hudobníkom Jeffom Richom.
Domácu scénu zastúpi trnavská skupina The Blues Mother-In-Law. „Počas troch desaťročí skupina menila viackrát zostavu. Na festivale Blues Moods sa po 31 rokoch a s dvoma pôvodnými členmi predstaví vo svojej hudobnej derniére,“ doplnil.
Blues Moods je súčasťou festivalového trojlístka menšinových žánrov Trnavskej hudobnej spoločnosti. Určený je pre širokú verejnosť, ale hlavne pre všetkých nadšencov rocku a poctivej hudobnej tvorby.