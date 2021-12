VIDEO: Heľenine oči predstavili svoj nový singel Cirkus

Bratislava 28. decembra (TASR) – Skupina Heľenine oči predstavila novú skladbu Cirkus. V novinke narážajú na ľudí, ktorých rozdeľujú spoločenské témy. Cirkus je ďalšou skladbou z pripravovaného albumu s rovnomenným názvom. Kapela k nej už nakrútila aj videoklip. TASR o tom informovala PR manažérka Janka Marczellová.



„Na tejto skladbe sa podieľalo viac členov kapely, prvotný tvorivý impulz prišiel od bubeníka Pavla Balčáka, finálne aranžmány sme doťukli s naším dvorným producentom Adamom A. Kurucom,“ hovorí líder kapely Martin Mihalčín.



Text piesne spevákovi napadol začiatkom roku 2020 na cestách po zahraničí a večernom sledovaní sociálnych sietí. „Premýšľanie o tejto téme ma utvrdilo v rozhodnutí opustiť súkromné aktivity na sociálnych sieťach a doteraz som s týmto rozhodnutím spokojný,“ priznáva Mihalčín. „Text piesne si však podľa môjho názoru každý rozanalyzuje najlepšie sám,“ dopĺňa ma margo významu skladby.







Prešovčania si aj tentoraz do nahrávacieho štúdia prizvali šikovných hudobníkov. Trúbku nahrával Pavol Jeňo a akordeón Ján Brdka a Nikola Kizič. Skladba sa nahrávala v štúdiu Perina a o mix a master sa postaral Martin Migaš.



K novinke vznikol zároveň aj videoklip. Nakrúcal sa s pomocou kamaráta kapely Petra Rončíka, ktorý si v minulosti párkrát s kapelou Heľenine oči zahral ako hosťujúci gitarista. Účinkujúci v novom videu sú všetko priatelia zoskupenia, herci z Prešova a okolia.



„Témou klipu je poukázať na to, čo je už väčšine ľudí jasné. Na rozhádanosť, nespokojnosť či dokonca agresivitu ľudí, ktorých rozdeľujú spoločenské témy. Algoritmus na sociálnych sieťach nám ponúka články, ktoré nás v tomto virtuálnom priestore udržia čo najdlhšie. Je jedno, či sú tie články relevantné, podložené alebo ide o cielenú demagógiu, propagandu alebo hoaxy. Ľudia si nechtiac vytvárajú svoj názor na život a svet práve na základe týchto, často nepravdivých, informácií. Význam samotného textu by som rád prenechal na ľudí,“ dodal Mihalčín.