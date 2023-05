HELFEST ponúka ďalšie mená účinkujúcich

Prešov 3. mája (OTS) - Festival HELFEST , ktorý organizuje kapela Heľenine Oči, sa po prvýkrát uskutoční na letnom kúpalisku Delňa už v prvú septembrovú sobotu. Návštevníci nevšednej celodennej žúrky sa môžu tešiť na vymakaný, nie len, hudobný program. Organizátor predstavil ďalších účinkujúcich, ale aj spoluprácu s TV JOJ, ktorá, okrem iného, do Prešova prinesie live verziu relácie INKOGNITO.Veselá partička z kapelysa tohto roku rozhodla usporiadať unikátny festival, ktorý je akým si warm-upom ich budúcoročných 25. narodenín.bude z, vďaka šiestim pódiám, počuť hudbu rôznych žánrov, ale aj hovoreného slova. Už pred nejakým tým piatkom líder Heľeniných Očí a organizátor HELFESTU v jednom – Martin Mihalčín, ohlásil niekoľkých vystupujúcich, ktorí sa postarajú o nezabudnuteľný zážitok. Patria medzi nich, samozrejme,. Na tanečnú nôtu zahrajú. Celodenný program sa postupne rozrastá o ďalších účinkujúcich.predstavil Mihalčín ďalšie projekty členov svojej vlastnej kapely.Pozvanie na HELFEST prijala aj čoraz známejšia prešovská kapela, ktorej vystúpenie v štýle world music, s prvkami slovenského folklóru, rocku a folku, zaujme určite každého. Ďalším zaujímavým hudobným hosťom je raper spod Tatier, ktorý vystupuje pod menom. Prekvapením je ohlásenie novinára, ktorý sa predstaví účastníkom festivalu v nevšednej úlohe a zahrá v rámci programu vsvoj vlastný DJ SET.teší sa na unikátny zážitok spevák Heľeniných Očí.Organizátor festivalu HELFEST oznamuje i jednu zmenu už v doposiaľ zverejnenej časti lineupu.doplnil spevák príbeh o už spomínaný šťastný koniec.Veľkou novinkou je, že sa festivalu podarilo získať partnera pre pódium, venované hovorenému slovu.približuje Mihalčín názov jedného zo šiestich pódií.teší sa muzikant spolupráci, ktorá návštevníkom prinesie i niečo, čo bežne nemajú možnosť zažiť!hovorí organizátor podujatia o vozidle JOJ 24 – mobilnom spravodajskom štúdiu. V aute sa nachádzajú kamery a celý support potrebný na Live vysielanie JOJ 24, pričom televízia odvysiela z festivalu niekoľko živých vstupov.predstavil Martin Mihalčín najvýraznejšiu časť programu spomínaného stageu.Práve program a účinkujúci JOJKA STORY STAGE-u je už kompletne známy. Keďže sa jedná o pódium prioritne určené na hovorené slovo, začne podcastom, kde jeho protagonista Edo Kopček vyspovedá zaujímavého hudobného hosťa. Ďalším bodom v programe bude podcast– teda podcast o otcovstve, ktorý osamotene pláva v mori podcastov pre matky. Hosťom tohto podcastu bude Kubo Lužina.vysvetľuje Mihalčín. Čerešničkou na torte, čo sa programu týka, je v tomto prípade už spomínané INKOGNITO.Za zmienku stojí, že v priebehu dňa budú pri tomto pódiu prebiehať aj autogramiády niektorých kapiel, ktoré zahrajú na HELFESTE, ale aj hercov zo seriálov TV JOJ. Zároveň si partner festivalu pripravil výstavu fotografií zo zákulisia nakrúcania týchto seriálov.Po ukončení Inkognita začína na tomto pojazdnom pódiu, kde sa až do skorého rána budú hrať najväčšie "špatné” tanečné hity, ktoré pozná naozaj každý.teší sa spevák kapely Heľenine Očí strelenej párty a že by naznačoval, na ktorej afterparty si vyhodí z kopýtka?Multižánrový festival, ktorý ponúka celodennú párty, si už našiel svojich fanúšikov.vysvetľuje Mihalčín, že pri organizácii podujatia uprednostnil kvalitu nad kvantitou. Limitovaný počet vstupeniek je dostupný v sieti GoOut odkazuje frontman Heľeniných Očí na záver.Sledujte nás: