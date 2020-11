Herci Astorky sa do Noci divadiel zapájajú scénickým čítaním hry

Bratislava 21. novembra (TASR) - Herci bratislavského Divadla Astorka Korzo '90 sa do Noci divadiel zapájajú scénickým čítaním v Štúdiu 12. V rámci 11. ročníka medzinárodného podujatia, ktoré sa tradične koná tretiu novembrovú sobotu, uvedú online jedno z celosvetových čítaní apelatívnej hry URAZENÍ. BIELO(R)USKO z pera bieloruského dramatika Andreja Kurejčika, člena koordinačného výboru bieloruskej opozície.



Hra sa odohráva počas prvého mesiaca revolúcie a podáva obraz o stupňovaní násilia zo strany štátu, rovnako o solidarite a viere, že "pravda a láska zvíťazia nad lžou a nenávisťou". "V tejto divadelnej hre je vykreslený obraz súčasného Bieloruska prostredníctvom siedmich príbehov žien a mužov, z ktorých viacerí majú svoj reálny predobraz. Nie je to však len dokumentárna hra. Osudy zobrazených postáv pred nami ožívajú v zázraku zhmotnenia dramatickej osoby hereckým protagonistom, vedia nás pobaviť, rozosmiať, ale aj vydesiť a nahnevať," avizujú tvorcovia scénické čítanie hry v réžii Ondreja Spišáka. Účinkujú v ňom herci Divadla Astorka Korzo '90 Matej Landl, Anna Šišková, Róbert Jakab, Rebeka Poláková, Pavol Šimun, Peter Ondrejička, Mária Schumerová.



Scénickému čítaniu so začiatkom o 20.40 h bude predchádzať online diskusia o 20.00 h, na ktorej prekladateľka textu do slovenského jazyka Romana Štorková Maliti zoznámi divákov s tvorbou bieloruského dramatika a kontextom divadelnej hry. Predstaví tiež Johna Freedmana, iniciátora celosvetového projektu scénických čítaní. Divadelnú hru uvedú aj online rozhovorom Johna Freedmana s dramatikom Andrejom Kurejčikom, ktorého slovenskí diváci doteraz nemali možnosť poznať na scéne divadiel. Projekt sa postupne uvádza v USA, Veľkej Británii, Rusku, Francúzsku, Gruzínsku, Nemecku, Poľsku, Českej republike, Švédsku, Litve, Bulharsku, na Ukrajine, v Belgicku, Holandsku, Hongkongu, Moldavsku, Rumunsku, Nigérii ako vyjadrenie podpory Bielorusku a bieloruským občanom v ich boji proti totalitnému režimu.



Spoločné podujatie bude dostupné na facebookovej stránke oboch divadiel aj na nocdivadiel.sk.