Herec Roman Skamene sa dožíva 70 rokov, hral aj vo filme Bony a klid

Planá/Bratislava 2. októbra (TASR) - Kedysi patril k najznámejším hercom a hral v kultových filmoch na čele s Tankovým práporom. Roman Skamene, ktorý autenticky stvárnil veksláka v populárnej snímke Bony a klid, sa v stredu 2. októbra dožíva 70 rokov.



Po roku 1989 chcel svoju popularitu zúročiť v podnikaní, otvoril si reštauráciu v Prahe, no nemal šťastie. Namiesto úspechu a peňazí sa dostal do drastického kolotoča pôžičiek a dlhov a prišiel aj o svoju milovanú chalupu na Berounsku, už ju však s manželkou odkúpili späť.



Narodil sa 2. októbra 1954 v Planej pri Mariánskych Lázňach. V roku 1964 sa rodina presťahovala do Prahy a v novom prostredí sa už ako malý chlapec začal zaujímať o herectvo. Navštevoval dramatický krúžok a pokúšal šťastie na filmových konkurzoch. Vo svojich 13 rokoch, keď navštevoval ôsmu triedu základnej školy, vyhral konkurz na hlavnú detskú rolu v psychologickom filme Útek, kde hral malého chlapca zvedeného starším kamarátom k životu na "šikmej ploche". Úlohy sa zhostil so cťou a bol filmármi zaradený do kategórie "nádejný detský herec".



Skamene sa opakovane pokúšal neúspešne dostať na konzervatórium, ale nakoniec pokračoval v štúdiu na gymnáziu. V roku 1969 ho obsadili do úlohy Červenáčika v seriáli Záhada hlavolamu, mal mimoriadny úspech a razom sa z neho stala uznávaná detská hviezda. Nasledoval televízny film Princ a chuďas, kde v hlavnej hlavnej dvojúlohe stvárnil princa Edwarda a chudobného chlapca z podhradia. Popularita mladého herca vtedy dosiahla maximum. Hovorilo sa o jeho veľkej hereckej budúcnosti.



Jazdil vtedy na zájazdové predstavenia a najrôznejšie besedy. Vďaka nízkej postave (aj v dospelosti meria len 160 cm) ho dlho využivali v detských roliach a bežne hral postavy o päť rokov mladšie. Ešte v 25 rokoch hral tínedžerov. Nebol v stálom divadelnom angažmán, iba hosťoval a hral na zájazdoch. V televízii sa objavoval najmä v rozprávkach, o prácu nemal núdzu. Zahral si napríklad v úspešnom televíznom filme Princovia sú na draka, v snímke Karla Kachyňu Sestričky alebo v Jakubiskovom rozprávkovom seriáli Teta. Išlo o menšie role, ale stále sa mu darilo zostávať v povedomí divákov.



V roku 1987 dostal Skamene zaujímavú úlohu veksláka v dnes už kultovom filme Bony a klid. Poslednú významnú úlohu si zahral v uniforme vyššieho dôstojníka ako boľševický fanatik v komédii Tankový prápor (1991). Neskôr síce hral stále vo filmoch, išlo však len o ľahšie komerčné produkty. Objavil sa napríklad v snímkach Nahota na predaj, Trhala fialky dynamitom, Nebáť sa a nekradnúť alebo Ešte väčší blbec než sme dúfali.



Roman Skamene je ženatý a má dve dospelé deti.



