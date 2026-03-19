Herec Vlado Müller si najviac vážil film Signum laudis
Autor TASR
Bratislava 19. marca (TASR) - Osobnosť slovenského herca Vlada Müllera a jeho nedožité 90. narodeniny si filmoví fanúšikovia môžu pripomenúť aj na projekciách Filmotéky bratislavského Kina Lumiére. Kino Slovenského filmového ústavu (SFÚ) premietne osem filmov, v ktorých Müller účinkoval. Cyklus bude trvať od marca do júna, začne sa vo štvrtok o 18.20 h snímkou Obžalovaný (1964) Jána Kadára a Elmara Klosa.
Cyklus uvádzaný pri príležitosti nedožitých 90. narodenín Vlada Müllera a 30. výročia úmrtia rešpektovaného herca, uzavrie vojnová dráma Signum laudis (1980) Martina Hollého. „Licencie na uvedenie filmov s Vladom Müllerom majú aj štyri televízie vrátane verejnoprávnej STVR, ktorá zo zbierok SFÚ uvedie tiež film Signum laudis,“ potvrdila pre TASR Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ.
Hoci Vlado Müller po herectve netúžil, počas svojej profesionálnej kariéry stvárnil množstvo charakterových postáv a výrazne sa zapísal do histórie slovenského herectva. Pôsobil v divadlách v Nitre, počas dvojročnej povinnej vojenskej služby v martinskom divadle a 25 sezón bol pilierom činoherného súboru bratislavskej Novej scény. Oslovil aj tvorcov z rozhlasu, televízie a československého hraného filmu, kde patri medzi najobsadzovanejších hercov.
Vlado Müller zvykol hovoriť, že pre filmové plátno ho objavili Ján Kadár a Elmar Klos, ktorí ho v 60. rokoch ešte ako nie veľmi známeho herca obsadili najprv do snímky Smrt si říká Engelchen (1963) a vzápätí do filmu Obžalovaný (1964). „Film zobrazujúci súdny proces so znepokojivým svedectvom o realite socializmu, v ktorom Müller stvárnil hlavnú postavu, bol neskôr stiahnutý z distribúcie,“ približuje SFÚ snímku z Národného filmového archívu Praha, ktorá cyklus otvorí.
Nasledovať budú filmy, ktoré Müllerovo herectvo predstavia od jeho začiatkov až po koniec kariéry. Premietať sa budú politická dráma Výhybka (1963) Jána Lacka o ľuďoch zodpovedných za chyby a omyly, ktoré sa stali v období kultu osobnosti, dramatický príbeh z konca druhej svetovej vojny Zvony pre bosých (1965) Stanislava Barabáša či dráma Majster kat (1966) Paľa Bielika s Müllerom v hlavnej úlohe.
Záver cyklu prinesie na plátno dva filmy Martina Hollého. V psychologickej dráme Smrť šitá na mieru (1979) Müller stvárňuje majiteľa krajčírskeho salónu, ktorý sa rozhodne najať pre seba vlastného vraha, aby pred bankrotom zachránil rodinu peniazmi zo životnej poistky. V dráme z obdobia prvej svetovej vojny Signum laudis (1980), ktorá je obžalobou krutosti a nezmyselnosti vojny, hrá Müller fanaticky poslušného kaprála Hoferika. Práve na film Signum laudis (1980) bol Müller zvlášť hrdý a označoval ho za „pointu“ svojej práce. „Aj vďaka jeho autentickému vkladu film získal viacero ocenení vrátane Zvláštnej ceny poroty na MFF Karlove Vary. Za postavu kaprála Hoferika sa v roku 1982 Müller stal víťazom čitateľskej ankety časopisu Film a divadlo o najpopulárnejšieho herca,“ pripomína SFÚ.
