Herec Willem Dafoe má 70 rokov, štyrikrát ho nominovali na Oscara

Los Angeles 22. júla (TASR) - Štyrikrát ho nominovali na Oscara, prvýkrát v roku 1987 za vedľajšiu úlohu vo vojnovej dráme Čata. Okrem toho si počas svojej bohatej umeleckej kariéry vyslúžil štyri nominácie na Zlatý glóbus, päť nominácií na Screen Actors Guild Award (Cenu Združenia filmových a televíznych hercov) i nomináciu na ocenenie BAFTA. Americký herec Willem Dafoe oslavuje v utorok 22. júla 70 rokov.



Je známy svojou plodnou kariérou, počas ktorej stvárnil rozmanité úlohy v mainstreamových aj artových filmoch, a je držiteľom rôznych ocenení vrátane Volpi Cup Award alebo čestného Zlatého medveďa z nemeckého Berlinale.



William James „Willem“ Dafoe sa narodil 22. júla 1955 v meste Appleton v americkom štáte Wisconsin. Je siedmym z ôsmich detí. Jeho otec William Dafoe starší bol chirurg, zatiaľ čo jeho matka Muriel pracovala ako zdravotná sestra v manželovej ordinácii.



Medzi najformujúcejšie zážitky z detstva Dafoea juniora patrili návštevy súrodencov na Wisconsinskej univerzite. „Keď som vyrastal s dobrými, vzdelanými republikánskymi rodičmi z Eisenhowerovej éry a potom som videl, ako sa moji bratia a sestry radikalizujú, keď odchádzali do sveta, myslím, že to malo na mňa veľký vplyv,“ povedal.



Skúsenosť s aktívnou protestnou kultúrou a liberálnejšou umeleckou scénou v madisonskom kampuse výrazne ovplyvnila ambície, hudobný vkus, štýl a politiku mladého umelca. Dafoe sa už od útleho veku zaujímal o divadelné umenie a písal vlastné hry o historických udalostiach a osobnostiach. Keď mal približne 11 rokov, pridal sa k letnej divadelnej skupine, ktorá vystupovala na neďalekej Lawrence University.



Začínajúci herec neskôr navštevoval strednú školu Appleton East High School, ale bol vylúčený pre obsah dokumentárneho filmu, ktorý chcel nakrútiť. Uvažoval o vstupe do armády, ale rozhodol sa zostať so svojím budúcim švagrom v Milwaukee a navštevovať kurzy na Wisconsinskej univerzite v Milwaukee. Absolvoval viacero divadelných kurzov a v roku 1973 hral v školských predstaveniach Phaedra a v roku 1974 Moon for the Misbegotten.



Lákavá práca umelca nakoniec presvedčila Dafoea, aby po jesennom semestri v roku 1974 štúdium ukončil. Do roku 1976 bol členom experimentálnej divadelnej spoločnosti Theater X, následne sa presťahoval do New Yorku. Tam pokračoval v zdokonaľovaní svojho javiskového umenia s Wooster Group a čakala ho prvá úloha na filmovom plátne.



Debutoval v historickej dráme Nebeská brána (1980). Dafoe, známy svojou výraznou tvárou, odvtedy prispel k viac ako 100 snímkam a získal hviezdu na Hollywoodskom chodníku slávy.



Medzi najznámejšie filmy, v ktorých účinkoval, patria Žiť a zomrieť v L.A. (1985), Čata (1986), Posledné pokušenie Krista (1988), Horiace Mississippi (1988), Víťazstvo ducha (1989), Narodený 4. júla (1989), Divokosť v srdci (1990), Telo ako dôkaz (1993), Anglický pacient (1996), Pokrvní bratia (1999), Hľadá sa Nemo (2003), Letec (2004), Manderlay (2005), Svetlušky v záhrade (2008), Grandhotel Budapešť (2014), The Florida Project (2017), Togo (2019), Severan (2022) či Nosferatu (2024). Výraznú úlohu mal aj v sérii v sérii Spider-Man (v pôvodnej verzii režiséra Sama Raimiho).



Prvou životnou partnerkou Willema Dafoea bola v rokoch 1977-2004 americká režisérka experimentálneho divadla, tanca a médií Elizabeth LeCompteová, s ktorou má syna Jacka. V roku 2005 sa oženil s talianskou filmovou režisérkou, scenáristkou a herečkou Giadou Colagrandeovou.