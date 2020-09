Herečka Divadla Andreja Bagara Eva Pavlíková sa dožíva 60 rokov

Eva Pavlíková, archívna snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič

Na archívnej snímke vľavo Eva Pavlíková (Satan) a Roman Poláčik počas generálnej skúšky pôvodného slovenského muzikálu Povolanie pápež. Foto: TASR/Henrich Mišovič

Košice/Bratislava 17. septembra (TASR) – Členka nitrianskeho hereckého súboru Divadla Andreja Bagara (DAB) Eva Pavlíková sa vo štvrtok 17. septembra dožíva 60 rokov.Patrí medzi všestranné slovenské herečky. Za základ svojho herectva považuje činohru. Svoje spevácke a tanečné schopnosti prezentuje v muzikáloch, účinkuje v televízii, v Nitre moderuje svoj vlastný program Divadelná kaviareň Evy Pavlíkovej. V aktuálnej divadelnej sezóne DAB ju diváci môžu uvidieť v inscenácii podľa predlohy Jane Austenovej Láska slečny Elliotovej. Eva Pavlíková sa narodila 17. septembra 1960 v Košiciach. Ako malá chodila na balet, hrala na klavíri, spievala v speváckych zboroch a tancovala latinskoamerické tance. Už ako desaťročná účinkovala v Opere Štátneho divadla v Košiciach v inscenácii Carmen.Popri štúdiu na prírodovednom gymnáziu so zameraním na chémiu hrávala v amatérskom divadle. V Bratislave vyštudovala herectvo na Vysokej škole múzických umení (VŠMU). Jej profesormi boli Karol L. Zachar a Viliam Záborský.Prvé divadelné skúsenosti získala ešte v košickom Malom divadelnom štúdiu, ktoré viedli režisér Jozef Pražmári, dramaturg Štefan Oľha a scénický výtvarník Štefan Hudák. Po absolvovaní VŠMU v roku 1983 nastúpila do hereckého súboru DAB v Nitre.Presadila sa najmä v inscenáciách režiséra Jozefa Bednárika, ktorý jej hneď od začiatku ponúkal zaujímavé roly. Popri činohre spievala a tancovala v muzikáloch Pokrvní bratia, Fidlikant na streche, Kabaret, Mníšky, Bátorička, Grék Zorba, Donaha a i.Popri divadelnom herectve sa úspešne venuje tvorbe v rozhlase, filme, televízii a dabingu. Hrala v televíznych filmoch Stretnutie pod starou píniou (1984), Noc pred Kračúnom (1987), Tábor padlých žien (1997), Ako divé husi (2000), Únos (2017), a tiež v televíznych seriáloch Alžbetin dvor (1986), Ordinácia v ružovej záhrade (2007), GYMPEL.TV (2011), Búrlivé víno (2012), Superhrdinovia, Ochrancovia (oba 2014), Kukučka (2015), Oteckovia (2018), Prázdniny (2020) a mnohé ďalšie.V roku 1997 získala za svoje herecké majstrovstvo Cenu Literárneho fondu za titulnú postavu v hre F. G. Lorcu Plánka. V roku 2005 jej udelili Krištáľové krídlo v kategórii divadlo a audiovizuálne umenie za postavu Vicky v muzikáli Do naha v réžii Jozefa Bednárika, postavu Kate v hre Bezkyslíkovce v réžii Svetozára Sprušanského a postavu MC Kabaretiéra v muzikáli Kabaret opäť v réžii Jozefa Bednárika. V kategórii umenie a kultúra bola nominovaná na titul Slovenka roka 2011.Svoje herecké skúsenosti zúročila aj ako šéfka umeleckého súboru DAB a pedagogička na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. V roku 2009 jej vyšla kniha rozhovorov s osobnosťami DAB Nitra Rozhovory spoza opony.Umelecké nadanie má aj je dcéra Katarína "Katarzia" Kubošiová, ktorá je pesničkárkou.