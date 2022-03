Herecká legenda, Michal Dočolomanský, by mal 80 rokov

Na sn. Z Tlučková a M. Dočolomanský počas skúšky inscenácie Posledný z... milencov, 7. marca 2002. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Na archívnej snímke z 28. marca 1974 v Bratislave premiéra divadelnej hry "Meridián". Na Malej scéne Divadla P.O. Hviezdoslava v Bratislave uvedú v piatok 29. marca novú slovenskú hru Meridián, ktorej autorom je Ján Solovič. Ústrednou témou je život manželov Benedikovcov, ktorých stvárňujú poprední členovia činohry SND Eva Krížiková a Elo Romančík. Na snímke Eva Krížiková v v úlohe Evy Benedikovej a Michal Dočolomanský v úlohe jej syna Iľju. Foto: TASR Magda Borodáčová

Bratislava/Niedzica 25. marca (TASR) – Slovenský herec Michal Dočolomanský bol vyše 40 rokov oporou Slovenského národného divadla, kde sa mu podarilo vytvoriť nielen atraktívnych a romantických hrdinov, ale aj množstvo zložitých charakterových postáv. Charizmatický umelec si získal okrem diváckej aj poslucháčsku základňu. Tých najmladších sprevádzal jeho hlas pri sledovaní večerníčka o Mackovi Uškovi a starších si zase získal napríklad piesňou Zbohom buď, lipová lyžka z legendárneho muzikálu Na skle maľované, ktorým sa ako Jánošík preslávil.Významný herec, Michal Dočolomanský, by sa v piatok 25. marca dožil 80 rokov.Michal Dočolomanský sa narodil 25. marca 1942 v poľskom mestečku Niedzica. Ako 12-ročný stratil otca a jeho matka vychovávala 10 detí sama. Aj viacero súrodencov Michala Dočolomanského sa vydalo na hereckú dráhu. Prvej divadelnej úlohy v rozprávke Snehová kráľovná sa zhostil vo veku 13 rokov. Vyučil sa za automechanika a venoval sa športovej gymnastike.V roku 1964 absolvoval štúdium herectva na Vysokej škole múzických umení v Bratislave a v tom istom roku sa stal členom Činohry Slovenského národného divadla, kde pôsobil až do roku 2008. Presadil sa tak vo vážnych ako aj v komediálnych postavách. V roku 1968 zaujal v úlohe baču Miša v tragickom príbehu Bačova žena. Z dramatických postáv bol napríklad aj súčasťou drám severských autorov Henrika Ibsena (Peer Gynt, 1979) či Augusta Strindberga (Jean, Slečna Júlia 1986). V inscenácii Bockerer (1986) dokázal pomocou karikatúry zahrať až päť postáv, z nich je azda najznámejšie jeho zobrazenie Hitlera, v ktorom autenticky vystihol šialeného a posadnutého diktátora.Taktiež nechýbal v inscenáciách ruskej klasiky. V psychologicky zložitej postave Smerďakova ho mohli diváci vidieť v predstavení Bratia Karamazovovci (1981), podplukovníka Alexandra Veršinina zosobnil v tragikomédii Tri sestry (1984) a hlavnú postavu Kirilova stelesnil v divadelnom spracovaní románu Besy (1990).Najslávnejšou postavou Dočolomanského je legendárny Jánošík z muzikálu Na skle maľované, ktorý v roku 1974 naštudoval Karol Zachar. O úspechu diela plného slovenských piesní a tancov svedčí vyše 640 repríz - v roku 1980 vznikla aj televízna inscenácia tohto muzikálu.Všestranný umelec sa na javisku predviedol napríklad aj v muzikáloch Cyrano z Bergeracu (Španielsky dôstojník, Druhý mušketier, 1967), Pozor na Leona! (Vernon, 1994) či Hello, Dolly! (Horace Vandergelder, 2006), pod ktorý sa režisérsky podpísal Milan Lasica.Michal Dočolomanský sa presadil vo filme i v televízii. V roku 1962 debutoval v komédii Výlet po Dunaji. Väčšiu rolu získal v balade Tri gaštanové kone (1966). Režisér Martin Hollý ml. ho obsadil do filmu Medená veža (1970) odohrávajúcej sa v prostredí očarujúcej slovenskej prírody, tiež do sociálnej a vzťahovej drámy Hriech Kataríny Padychovej (1973) a aj do dobrodružnej snímky Noční jazdci (1981).Ďalší významný filmový tvorca, Andrej Lettrich, dal Dočolomanskému príležitosť v príbehu o vinárskej rodine Habdžových v snímke Červené víno (1972). V roku 1976 nechýbal v populárnej komédii Sváko Ragan. Ako slávneho amerického detektíva Nicka Cartera si ho diváci môžu pamätať z kultovej komédie Adéla ještě nevečeřela (1977). Komediálny talent uplatnil aj v úlohe noblesného šľachtica vo filme Tajemství hradu v Karpatech (1981). Obe menované snímky nakrútil slávny český režisér Oldřich Lipský.Valenta Pichandu stvárnil v ságe murárskeho rodu Pichandovcov Tisícročná včela (1983), ktorú režíroval Juraj Jakubisko. V roku 1988 si spolu s Magdou Vášáryovou aj Kamilou Magálovou zahral v sfilmovanej verzii Čajkovského opery Eugen Onegin. Objavil sa tiež v televíznej adaptácii románu Puto najsilnejšie (1990) a na televíznej obrazovke uvádzal napríklad relácie Chalupárium alebo Keď v meste padla... (2002) či Ranč (2004). Posledným filmom známeho umelca bol Bestiář (2007).V roku 1982 dostal Michal Dočolomanský titul Zaslúžilý umelec a o dva roky neskôr sa stal držiteľom ceny Zlatý krokodíl. V januári 2004 mu udelili cenu v kategórii herec v diváckej ankete Osobnosť televíznej obrazovky. Od prezidenta Ivana Gašparoviča dostal v roku 2007 vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj kultúry a divadelného umenia. V tom istom roku mu udelili aj cenu Literárneho fondu za celoživotnú tvorbu.Michal Dočolomanský zomrel 26. augusta 2008 v Bratislave vo veku 66 rokov v dôsledku rakoviny pľúc.