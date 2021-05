HISTÓRIA ANKETY ZLATÝ SLÁVIK: Rok 1970

Bratislava 4. mája (TASR) – Rok 1970 priniesol vo svetovej aj domácej hudbe viaceré udalosti a mená, narodili sa speváčka Lara Fabian, gitarista John Frusciante, u nás Ilona Csáková. Zomreli Jimi Hendrix a Janis Joplin. Vo Vysokých Tatrách sa 14. februára začali majstrovstvá sveta v klasickom lyžovaní a Československá televízia priniesla z Tatier prvý prenos vo farbe. Paul McCartney oznámil 10. apríla odchod zo skupiny Beatles, v závere roka vznikla skupina Queen.



Ústredný výbor Komunistickej strany Československa zverejnil dokument Poučenie z krízového vývoja v strane a spoločnosti, ktorý naplno začal cenzurovať kultúru. Pod drobnohľad sa dostala aj hudba a jej interpreti. Vo februári dostala stopku skupina Golden Kids s trojicou protagonistov Marta Kubišová, Helena Vondráčková, Václav Neckář. Navyše Kubišová dostala zákaz vystupovania, ktorý zrušil až november 1989. Federálny úrad pre tlač a informácie zasiahol aj do ankety Zlatý slávik. Boli určené podmienky, ako smie výsledok dopadnúť. Bola vyhlásená iba jedna kategória, spoločná pre spevákov aj speváčky. Hlasovalo 13.266 čitateľov, Kubišová dostala zo speváčok najviac hlasov, jej hlasy však boli vyradené.



Prvenstvo získal Karel Gott (7086 hlasov), druhý bol Waldemar Matuška (1396 hlasov), tretí Petr Spálený (944 hlasov), štvrtý Neckář, piata Eva Pilarová, šiesty Pavel Novák. Koncert víťazov sa konal 10. februára 1971 v karlovarskom Grandhoteli Pupp – Moskva.



Spálený sa v prvej pätici umiestnil prvýkrát. V tej dobe bola populárna jeho pesnička Trápím se, trápím (česká verzia anglického hitu Death Of A Clown skupiny Kinks). Z rozhlasového vysielania však zmizla, pretože jej názov nekorešpondoval s náladou socialistického pracujúceho. Zelenú mali pesničky s veselými a optimistickými textami. Anglické názvy skupín sa museli zmeniť na české, takto sa zo skupiny Rangers stali Plavci, Greenhorns sa premenovali na Zelenáči, Hladíkov Blue Effect sa zmenil na Modrý efekt.



„Že bol tento rok zlý, nebolo to umiestnením v Zlatom slávikovi, rozpustením tria Golden Kids či menším predajom mojich platní. Dôvody boli iné, dalo by sa o tom dlho hovoriť, ich dôsledkom bolo, že som ostal bez programu a bez kapely, že som takmer vôbec verejne nevystupoval. To mi chýbalo, keď som nemal čo robiť, nebol som vo svojej koži. V divadelnom slangu povedané – najhoršie je na tom herec, ktorý chodí okolo divadla,“ cituje Neckářa kniha Slavíci a slavice z nakladateľstva Daranus.