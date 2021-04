HISTÓRIA ZLATÉHO SLÁVIKA: Rok 1967

Na archívnej snímke český spevák a legenda Karel Gott počas koncertu v Košiciach 17. októbra 2012. Foto: TASR/František Iván

Na archívnej snímke Eva Pilarová spieva pieseň Rekviem. Foto: Archív TASR

Bratislava 23. apríla (TASR) – Rok 1967 priniesol vo svetovej aj domácej hudbe viaceré udalosti a mená, narodili sa speváčka Faith Hill, Kurt Cobain, Richard Kruspe, gitarista skupiny Rammstein, u nás Robert Kodym, Petr Kolář, Leona Machálková, Szidi Tobias, Juraj Bartoš, zomrel manažér skupiny Beatles Brian Epstein, spevák Otis Redding aj folková legenda Woody Guthrie. V americkom San Franciscu vzniklo hnutie Hippies, v Prahe otvorili Divadlo Járy Cimrmana.Hlasovanie v šiestom ročníku sa okrem Mladého světa rozšírilo aj na denníky Mladá fronta a Smena, týždenník Československá televize a mesačník Melodie. Hlasujúcich bolo 36.255, čo bol nový rekord, hlasy dostalo 114 spevákov a 68 speváčok.Zlatého slávika získal Waldemar Matuška (získal 1.281 hlasov), druhý bol Karel Gott (1.181), tretí Pavel Novák, štvrtý Václav Neckář, piaty Petr Novák, šiesty Josef Laufer, siedmy Hála, ôsmy Petr Spálený, deviaty Milan Drobný a desiaty Jiří Suchý.Kategóriu speváčky vyhrala Eva Pilarová (1.581 bodov), druhá bola Helena Vondráčková (1.334), tretia Marta Kubišová, štvrtá Yvonne Přenosilová, piata Hana Hegerová, šiesta Yvetta Simonová, siedma Helena Blehárová, ôsma Lilka Ročáková, deviata Hana Ulrychová a desiata Naďa Urbánková.Prvenstvo Waldemara Matušku bolo čiastočným prekvapením, Karel Gott bol však viac v zahraničí ako doma, s kapelou mal polročné angažmán v hoteli New Frontier v Las Vegas, s divadlom Apollo účinkoval aj na Svetovej výstave Expo 67 v kanadskom Montreali. Novými menami v prvej desiatke boli Petr Novák, Josef Laufer a Petr Spálený, u žien sa prvýkrát do desiatky dostali Lilka Ročáková, Hana Ulrychová a Naďa Urbánková.Ocenenie najlepšia pesnička roka 1967 získala skladba Náhrobní kámen Petra Nováka, ktorý ju zložil spolu s textárom Ivom Plickom. Druhé miesto patrilo piesni Rekviem v podaní Evy Pilarovej od autorskej dvojice Bohuslav Ondráček a Jan Schneider, Pilarová s ňou získala zlatú Bratislavskú lýru v druhom ročníku, tretie miesto patrilo piesni Dlouhá báj Karla Gotta, zložili ju Ladislav Štaidl a Rostislav Černý. Všetky tri piesne boli pôvodné, od domácich autorov. Do desiatky sa dostal aj ďalší hit Petra Nováka Povídej či Dívka pihovatá Pavla Nováka.V pražskej Lucerne sa 20. až 23. decembra konal 1. československý beatový festival. Bola to veľká hudobná udalosť, vystúpila československá špička, skupiny The Primitives Group, Framus Five, Mickey & Rock'n'roll Stars, Olympic, Soulmen a The Spies.hovorí v knihe Klec na slavíky z vydavateľstva Epocha hudobný publicita Jaromír Tůma.