História československej ankety Zlatý slávik, rok 1974

Bratislava 18. mája (TASR) – Rok 1974 priniesol vo svetovej aj v domácej hudbe viaceré udalosti a mená, narodili sa speváci Robbie Williams, James Blunt, speváčky Alanis Morisette, Cass Elliot, Laura Pausini, Victoria Beckham a Melanie Chrisholm zo slávnej skupiny Spice Girls, u nás Marta Jandová, Oskar Rózsa, Marek Brezovský či Marcel Buntaj. Zomrel slávny americký džezmen Duke Ellington. Na výročie oslobodenia Československa sa 9. mája začala prevádzka na prvom úseku trasy C pražského metra. Bratislavskú lýru vyhrala Helena Vondráčková s pesničkou Malovaný džbánku.



Oproti predošlému ročníku hlasovalo iba 23.740 čitateľov, na hlasovacie lístky mohli napísať troch spevákov a tri speváčky. Zlatým slávikom sa stal opäť Karel Gott (záskal 33.081 bodov), druhý bol Waldemar Matuška (13.837 bodov), tretí Václav Neckář (12.302 bodov), štvrtý Josef Laufer, piaty Karel Zich, šiesty Pavel Novák, siedmy Bob Frídl, ôsmy Petr Janda, deviaty Jiří Schelinger a desiaty Petr Spálený.



Kategóriu speváčky vyhrala Naďa Urbánková (27.464 bodov), druhá bola Helena Vondráčková (14.198 bodov), tretia Hana Zagorová (13.309 bodov), štvrtá Petra Černocká, piata Eva Pilarová, šiesta Marie Rottrová, siedma Jana Robbová, ôsma Hana Hegerová, deviata Jitka Molavcová a desiata Jana Kociánová.



Novým menom bola v prvej desiatke Jana Kociánová, popularitu jej prinieslo účinkovanie po boku Karla Gotta, u mužov za najlepšími skočil jedenásty Jiří Korn, dvanásty Karel Černoch, Pavol Hammel skončil na 19. mieste. Ceny najlepším odovzdali v pražskom Obecnom dome počas Plesu mládeže.



Novinkou Zlatého slávika 1974 bolo udelenie ceny Bílá vrána, ktorú dostal najlepší album a najlepšia singlová nahrávka z domácej autorskej dielne. Hlasovali odborníci, cenu si odniesol Petr Ulrych za album Nikola Šuhaj loupežník a Marie Rottrová za pieseň Lásko, ktorú jej zložil a otextoval Jaroslav Wykrent.



„Veľa ľudí ma odrádzalo od vstupu do populárnej hudby. Vraj kde sa pcháš, však je to spevákmi preplnené. Ale zase iní ľudia ma presviedčali, že bielych miest je ešte veľa a že by som sa do jedného z nich mohol trafiť,“ hovorí o svojom účinkovaní spevák Karel Zich v knihe Klec na slavíky (2003) z vydavateľstva Epocha.