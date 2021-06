História československej ankety Zlatý slávik, rok 1979

Bratislava 4. júna (TASR) – Rok 1979 priniesol vo svetovej aj domácej hudbe viaceré udalosti a mená, narodili sa známe americké speváčky Pink a Norah Jones, raper Flo Rida, Adam Levine a Jesse Carmichael, obaja zo skupiny Maroon 5, Lauri Ylonen, spevák fínskej skupiny Rasmus, u nás speváčka Barbora Haščáková a Ivan Tásler, líder skupiny IMT Smile. Zomreli americký spevák Donny Hathaway, Sid Vicious zo skupiny Sex Pistols a Jimmy McCulloch, gitarista formácie Paul McCartney & Wings. V novembri vydala skupina Pink Floyd slávny album The Wall. Projekt dostal aj koncertnú a filmovú podobu. Marika Gombitová nahrala prvý sólový album Dievča do dažďa, skupina Collegium Musicum vydala štvrtý album On a ona.



V osemnástom ročníku hlasovalo 15.566 čitateľov, ich úloha bola náročnejšia tým, že na hlasovací lístok museli nalepiť tri kupóny z týždenníka Mladý svět či víkendovej Smeny na nedeľu. Denník Mladá fronta odstúpil z hry, preto bol taký nízky počet hlasujúcich. Odovzdávanie ocenení sa konalo v Smetanovej sieni Obecného domu v Prahe a vysielala ho aj Československá televízia.



U spevákov bola prvá trojka pevná ako v predchádzajúcich rokoch, prvý Karel Gott, druhý Václav Neckář, tretí Jiří Korn, štvrtý Petr Rezek, piaty Karel Zich, šiesty Lešek Semelka, siedmy Jiří Schelinger, ôsmy Pavel Bobek, deviaty Petr Novák a desiaty Vladimír Mišík.



Kategóriu speváčky vyhrala Hana Zagorová, druhá bola Helena Vondráčková, tretia Marika Gombitová, štvrtá Petra Janů, piata Marie Rottrová, šiesta Petra Černocká, siedma Naďa Urbánková, ôsma Hana Hegerová, deviata Jitka Zelenková a desiata Jana Kratochvílová. V kategórii skupiny bol prvý Katapult, druhý orchester Ladislava Štaidla, tretí Olympic, štvrtý Banjo Band Ivana Mládka, na piatej pozícii Plavci, šiesty Modus, siedmy Modrý efekt, ôsme Bacily, na deviatom Fešáci a desiata skupina Karla Vágnera.



Cenu Bílá vrána za pôvodnú tvorbu získala pesnička Lásko v podaní Marie Rottrovej, zložil ju pre ňu Jaroslav Wykrent. Bol to šestnásty zlatý slávik pre Karla Gotta a tretí pre Hanku Zagorovú, na bronzovej pozícii bola Marika Gombitová. V kategórii skupiny vyhrala konečne skupina, v tomto prípade Říhov Katapult.



Za rok 1977 na 46. mieste, rok nato už štvrtá a tento rok na treťom mieste, k tomu zlatá a strieborná Bratislavská lýra za piesne Študentská láska a Vyznanie aj úspech so skupinou Modus, to je malý výpočet popularity nevysokej Mariky Gombitovej.



„Som rada, že som maličká, takému malému stvoreniu všelijaké komplikovanosti nejdú. Ak som zamyslená, tak preto, že mi niekedy chýba optimizmus. Ale na druhej strane, veď som ešte mladé dievča. Kým sa ľudia časom stávajú otupenejšími, dúfam, že ja sa stanem optimistkou,“ hovorí o svojom účinkovaní Gombitová v knihe Klec na slavíky (2003) z vydavateľstva Epocha.