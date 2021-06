História československej ankety Zlatý slávik, rok 1981

Bratislava 11. júna (TASR) – Rok 1981 priniesol vo svetovej aj domácej hudbe viaceré udalosti a mená, narodili sa speváčky Britney Spears, Beyoncé, Jamelia, Alicia Keys, Paris Hilton, Laura Pergolizzi (známa ako LP), spevák a herec Justin Timberlake, u nás speváčky Katarína Knechtová a Olga Lounová. Zomrel jeden z priekopníkov rock and rollu Bill Haley, kráľ reggae Bob Marley, u nás tragicky zomrel Jiří Schelinger.



V auguste začala vysielať hudobná stanica MTV, Tina Turner vystúpila v pražskej Lucerne. V roku 1981 vznikli skupiny Metallica a Pet Shop Boys. U nás skupina Elán vydala debutový album Ôsmy svetadiel, skupina Modus vydala album 99 zápaliek, Dežo Ursiny vydal štvrtý album s názvom Modrý vrch.



V jubilejnom 20. ročníku hlasovalo 67.171 čitateľov Mladého světa a Smeny na nedeľu. Organizátori zrušili hlasovacie kupóny, čo sa prejavilo na náraste počtu hlasovacích lístkov.



U spevákov bol prvý Karel Gott, druhý Michal David, tretí Vítězslav Vávra, štvrtý Václav Neckář, piaty Jiří Korn, šiesty Petr Rezek, siedmy Miro Žbirka, ôsmy Petr Janda, deviaty Jiří Schelinger a desiaty Petr Novák.



Kategóriu speváčky vyhrala Hana Zagorová, druhá bola Helena Vondráčková, tretia Marika Gombitová, štvrtá Marie Rottrová, piata Věra Špinarová, šiesta Lenka Filipová, siedma Jana Kratochvílová, ôsma Jitka Zelenková, deviata Petra Janů a desiata Petra Černocká.



Kategóriu skupiny vyhral Olympic, druhý bol orchester Ladislava Štaidla, na treťom mieste Plavci, štvrtý Katapult, piaty Modus, šiesty Elán, siedmy Maximum Petra Hanniga, na ôsmom mieste Fešáci, deviata skupina Karla Vágnera a desiaty Banjo Band Ivana Mládka.



Tri slovenské mená v ankete, čo znamenalo nárast kvality a popularity slovenskej hudobnej scény. V kategórii spevákov dve nové mená, Michal David a Miro Žbirka, Michal David bol pred rokom na 27. mieste, Miro Žbirka zabodoval s albumom Doktor sen, rozchod s Modusom a nová skupina Limit, ktorá mala premiéru na Bratislavskej lýre, mu ešte viac pridali na popularite.



Karel Gott dostal otázku, ako by reagoval, keby ho iný spevák zosadil z prvého miesta. „Zlatý slávik je hra a ako taká sa musí aj brať. Keď sa predo mňa dostane človek, ktorý spieva lepšie, je to v poriadku. Keď sa tam posunie spevák, ktorý spieva horšie, tak na to publikum časom príde a on musí odstúpiť z piedestálu. Z veku zatiaľ žiadne obavy nemám, skúsenosť vyzretého chlapa je v piesňach celkom príjemná. A aj keby som po niekoľkých rokoch spadol na rebríčkoch popularity dole, sedemnásť zlatých slávikov hovorí za všetko a tak skoro nebude prekonaný,“ hovorí Karel Gott v knihe Klec na slavíky (2003) z vydavateľstva Epocha.