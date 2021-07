ROK 1986: História československej ankety Zlatý slávik

Bratislava 2. júla (TASR) – Rok 1986 priniesol vo svetovej aj domácej hudbe viaceré udalosti a mená, narodili sa speváčky Lady Gaga, Ellie Goulding, Stacie Orrico, víťaz Eurovízie Alexander Rybak, u nás Aneta Langerová, Tereza Kerndlová, Tomáš Klus, Petra Jurínová aj Matej Koreň. V roku 1986 vznikli skupiny Roxette, No Doubt, u nás skupiny Maduar, Money Factor aj Vidiek.



V roku 1986 vyšli albumy A Kind of Magic skupiny Queen, In the Army Now skupiny Status Quo či The Final Countdown švédskej kapely Europe, u nás debutový album Bioelektrovízia skupiny Banket, Chlapčenský úsmev Vaša Patejdla či Detektívka skupiny Elán. Bratislavskú lýru vyhrala Petra Janů s piesňou S láskou má svět naději, striebornú lýru získal Elán za skladbu Detektívka.



V jubilejnom 25. ročníku ankety hlasovalo 124.494 čitateľov Mladého světa. Vyradené boli hlasy pre Waldemara Matušku a Olgu Blechovú, ktorí v roku 1986 emigrovali do Spojených štátov. Kategórie speváčky a speváci mali nových víťazov, Elán si upevnil zlatú pozíciu.



U spevákov vyhral Dalibor Janda (27.651 hlasov), druhý bol Peter Nagy (16.888), opäť tretí Karel Gott (15.546), štvrtý Miro Žbirka, piaty Michal David, šiesty Sagvan Tofi, siedmy Jaromír Nohavica, ôsmy Pavel Horňák, deviaty Stanislav Procházka a desiaty Vašo Patejdl.



Kategóriu speváčky vyhrala Iveta Bartošová (24.508 hlasov), druhá bola Petra Janů (23.789), tretia Hana Zagorová (13.041), štvrtá Helena Vondráčková, piata Heidi Janků, šiesta Lenka Filipová, siedma Marika Gombitová, ôsma Marie Rottrová, deviata Darina Rolincová a desiata Lucie Bílá.



Kategóriu skupiny vyhral suverénne Elán (39.321 hlasov), druhý bol Citron (9040), tretie Kroky Františka Janečka (7885), štvrtý Olympic, piate Turbo, šiesta Skupina Karla Vágnera, siedmy Orchester Ladislava Štaidla, ôsme Indigo, deviate Bacily a desiaty Prototyp.



Noví zlatí boli Iveta Bartošová a Dalibor Janda, skončilo deväťročné kraľovanie Hany Zagorovej, Karel Gott druhýkrát po sebe na treťom mieste. Elán získal najviac hlasov zo všetkých kategórií. Daliborovi k prvému miestu pomohlo vydanie prvej LP platne Hurikán, jeho sprievodná kapela Prototyp skončila desiata. Sólové hity Vaša Patejdla mu vyniesli desiate miesto. Redakcia usporiadala tri koncerty víťazov ankety, v Prahe, Ostrave a Bratislave.



„Dostal som zlatého slávika, čo ďaleko presiahlo aj moje najodvážnejšie sny, s ktorými som sa kedysi do spievania púšťal. Ale pocit šťastia začal rýchlo ustupovať rozčarovaniu, pretože som si nevedel predstaviť druhú stranu tejto mince. Rozniesla sa fáma, že som v televízii ukradol drahý kožený kostým a pôjdem do väzenia. Na rôzne inštitúcie začali chodiť vymyslené sťažnosti, napríklad že som v Plzni odflákol koncert a Zemědělské noviny to zverejnili, aj keď to nebola pravda. Ale elpéčka Hurikán sa predalo viac ako 300.000 kusov a je stále vypredané,“ hovorí o úspechu Dalibor Janda v knihe Klec na slavíky (2003) z vydavateľstva Epocha.