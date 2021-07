História československej ankety Zlatý slávik, rok 1990

Bratislava 16. júla (TASR) – Rok 1990 priniesol vo svetovej aj domácej hudbe viaceré udalosti a mená, narodili sa speváčka Rita Ora, írsky spevák Hozier, u nás Nela Pocisková aj Katarína Máliková. V roku 1990 vznikla skupina Prodigy, u nás kapela Malý princ či acapella formácia Close Harmony Friends. Skupina Depeche Mode vydala album Violator, u nás vyšiel album Kam idú ľudia? Mariky Gombitovej, Nebo Peklo Raj skupiny Tublatanka, tretí album skupiny Team a debutový album vydala Metalinda.



V Berlíne usporiadal 21. júla 1990 basový gitarista skupiny Pink Floyd Roger Waters megakoncert The Wall live in Berlin pri príležitosti pádu berlínskeho múru. Záznam koncertu vyšiel na CD aj videokazete. Václav Havel bol 5. júla 1990 zvolený za prezidenta Československej federatívnej republiky.



V Československu panovala eufória Nežnej revolúcie, hudba a interpreti boli na okraji záujmu a to sa odzrkadlilo aj v tejto ankete. Hlasy do redakcie v 29. ročníku poslalo iba 12.186 čitateľov.



U spevákov bol prvý Karel Gott (6248 bodov), druhý bol Ladislav Křížek (6166), tretí Petr Kotvald (5292), štvrtý Dalibor Janda, piaty Pavol Habera, šiesty Peter Nagy, siedmy Martin Ďurinda, ôsmy Jiří Korn, deviaty Michal Penk a desiaty Michael Kocáb.



Kategóriu speváčky vyhrala Iveta Bartošová (9719 bodov), druhá bola Petra Janů (8311), tretia Tanja Kauerová (7177), štvrtá Marta Kubišová, piata Bára Basiková, šiesta Věra Martinová, siedma Lenka Filipová, ôsma Heidi Janků, deviata Hana Zagorová a desiata Lucie Bílá.



Kategóriu skupiny vyhral Team (9063 bodov), na druhom mieste Žentour (6008), tretia Tublatanka (5088), štvrtá Lucie, piaty Oceán, šiesty Elán, siedmy Orchester Karla Gotta, ôsma Nová růže, deviaty Arakain a desiaty Olympic.



Na zlatú pozíciu sa vrátila Iveta Bartošová, na štvrtom mieste po dvadsiatich rokoch nútenej prestávky bola Marta Kubišová, Pavol Habera a Martin Ďurinda sa prvýkrát dostali do prvej desiatky. Najviac nových mien bolo v skupinách, novými v desiatke boli Lucie, Oceán, Nová růže a Orchester Karla Gotta. Ten vznikol v roku 1989 odchodom Ladislava Štaidla a jeho orchestra zo scény, nový Karel Gott Band založil v roku 1989 Pavel Větrovec. V roku 1990 vyšlo niekoľko predtým zakázaných platní, medzi nimi aj album Songy a balady Marty Kubišovej. Speváčka odohrala svoj prvý porevolučný koncert 2. júna 1990 v pražskej Lucerne.



„My v populárnej hudbe sme takí politici, ktorí sa neprejavujú. Ale politika v nás drieme už našou obľúbenosťou v širokých masách. V pravý čas môže spevák alebo herec prísť a použiť váhu svojej autority pre niečo, o čom je presvedčený. Nie každý sa dokáže a môže prejavovať ako Václav Havel. Ja skutočne nie som takým hrdinom ako on, keď sa musel pohybovať medzi stráženým domovom a kriminálom,“ hovorí Karel Gott v knihe Klec na slavíky (2003) z vydavateľstva Epocha.