Historická dráma Fatima bude na Veľkú noc dostupná online

Bratislava 30. marca (TASR) - Film Fatima o jednom z najväčších zázrakov novodobej histórie si Slováci budú môcť pozrieť na Veľkú noc online. Historická dráma, ktorá vlani v auguste ovládla slovenské kiná, keď sa v premiérovom víkende stala najnavštevovanejším filmom, bude od 1. apríla dostupná na platformách Starmax, Slovak Telekom a Orange TV. "Snímku si budú môcť pozrieť v originálnom anglickom znení so slovenskými titulkami alebo so slovenským či českým dabingom," informovala TASR PR manažérka Stanislava Borská.



Fatima (r. Marco Pontecorvo) rozpráva príbeh troch malých portugalských pastierov, desaťročnej Lucie, jej bratranca a sesternice, ktorým sa v roku 1917 opakovane zjavila Panna Mária. Povedala im, že len modlitby a obeta ukončia prvú svetovú vojnu. Pokojný život detí sa zmenil a upreli sa na ne zraky celého sveta, túžiaceho po mieri. Po rokoch pri stretnutí s profesorom Nicholsom, známym spisovateľom a skeptikom, Lucia už ako rádová sestra spomína na udalosti svojho detstva aj na to, akým spôsobom im všetkým zmenili život.



Traja malí Portugalci sa nemuseli vyrovnať len so slávou a pozornosťou, ale najmä s nedôverou, urážkami a nátlakom zo strany cirkevných aj svetských predstaviteľov. Podobne ako mnohí dedinčania ani Luciina matka Mária neverí príbehu o zjavení a obviňuje dcéru z klamstva. Zatiaľ čo sa starosta Artur a zástupcovia cirkvi snažia deti presvedčiť, aby svoje tvrdenia odvolali, správa o zjavení sa rozšíri ďalej. Pútnici z celej krajiny prichádzajú do Fatimy s nádejou, že ich modlitby budú vyslyšané. S prichádzajúcimi pútnikmi stúpa aj tlak na sekulárnu vládu, aby urýchlene vyvrátila svedectvo o zázračnom zjavení. Artur sa nakoniec rozhodne uväzniť deti v nádeji, že ich vyhlásia za nepríčetné. Psychiater však nenachádza žiadny dôkaz tohto tvrdenia a pustia ich na slobodu. V deň posledného zjavenia Panny Márie sa vo Fatime zhromaždia desaťtisíce veriacich dúfajúc, že budú svedkami zázraku. O tom, čo tam zažijú, sa hovorí dodnes.



Film vznikol v americko-portugalskej koprodukcii, tvorcom sa podarilo získať hviezdne herecké obsadenie. Dospelú Luciu stvárnila americko-brazílska herečka Sônia Braga, známa zo snímok Aquarius či Zázrak. Desaťročnú Luciu si zahrala Stephanie Gil, ktorá nedávno zažiarila vo filme Terminátor: Temný osud. Hollywoodska legenda Harvey Keitel prijal úlohu profesora Nicholsa, ako starosta Artur sa predstavil Chorvát Goran Višnjič. Úlohy Luciinej matky sa zhostila Lúcia Moniz, známa ako temperamentná Portugalka z romantickej komédie Láska nebeská.