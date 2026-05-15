Historik filmu, režisér z Gazy a trojnásobná víťazka Ji.hlavy
To je porota krátkych filmov na Art Film 2026.
Autor OTS
Košice 15. mája (OTS) - Krátke filmy na Medzinárodnom filmovom festivale (IFF) Art Film budú hodnotiť poľský historik filmu a propagátor filmovej kultúry Maciej Gil, palestínsko-dánsky režisér Mohammed Almughanni a slovenská dokumentaristka Barbora Sliepková. 32. ročník festivalu sa uskutoční od 19. do 25. júna 2026 v Košiciach.
Medzinárodná súťaž krátkych filmov je priestorom pre krátke snímky rôznych žánrov a krajín pôvodu. Porota súťaže udeľuje hlavnú cenu za najlepší krátky film. Sekcia každoročne predstavuje desiatky krátkometrážnych diel, ktoré ponúkajú koncentrovanú filmovú skúsenosť a často slúžia ako odrazový mostík pre začínajúcich tvorcov.
„Pre porotu krátkych filmov sme hľadali osobnosti, ktoré krátky film poznajú z rôznych uhlov. Maciej Gil je filmový historik, ktorý desaťročia buduje filmovú kultúru a vedie kiná aj festivaly. Mohammed Almughanni je režisér, ktorého krátke filmy získali ocenenia na festivaloch v Ji.hlave, Clermont-Ferrande aj na IDFA. A Barbora Sliepková patrí medzi najtalentovanejšie mladé slovenské dokumentaristky – jej celovečerný debut Čiary získal hlavnú cenu na Ji.hlave," uviedol umelecký riaditeľ festivalu Martin Palúch.
Maciej Gil (Poľsko) je historik filmu, filmový pedagóg a dlhoročný propagátor filmovej kultúry. V rokoch 2006 až 2012 viedol Poľskú federáciu diskusných filmových klubov (DKF), jednu z najstarších organizácií filmového vzdelávania v krajine. V rokoch 2005 až 2015 pôsobil ako programový riaditeľ festivalu Kino na Granicy v Cieszyne, cezhraničného poľsko-českého filmového podujatia.
Za svoju prácu v oblasti filmovej kultúry získal trikrát Cenu Poľského filmového inštitútu. Pôsobí aj ako pedagóg na Akadémii poľského filmu a na AMA Film Academy.
Mohammed Almughanni (Palestína/Poľsko) je režisér a scenárista. Pochádza z Gazy a filmové vzdelanie získal na prestížnej Filmovej škole v Łódži v Poľsku, kde absolvoval bakalárske aj magisterské štúdium. V súčasnosti žije a tvorí v Dánsku.
Vo svojich dokumentárnych aj hraných filmoch sa venuje témam identity, vysídlenia a ľudskej odolnosti. Medzi jeho najznámejšie diela patrí dokumentárny film Shujayya a krátke filmy Blacklisted, Son of the Streets, Falafala a An Orange from Jaffa. Jeho filmy boli uvedené a ocenené na festivaloch Ji.hlava (2020), IDFA v Amsterdame (2023) a Clermont-Ferrand (2024). V roku 2024 získal aj ocenenie Prince Claus Fund, holandskej nadácie podporujúcej kultúru a rozvoj.
Barbora Sliepková (nar. 1993, Slovensko) je dokumentárna režisérka a absolventka odboru dokumentárnej réžie na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Už počas štúdia upútala pozornosť filmom O mojej sestre (2016), ktorý získal cenu poroty aj cenu divákov na festivale Febiofest.
Jej celovečerný debut Čiary (2021) zaznamenal mimoriadny medzinárodný úspech – na prestížnom festivale dokumentárneho filmu Ji.hlava získal hlavnú cenu v hlavnej súťaži, cenu za najlepší debut a cenu za zvukový dizajn. Film bol uvedený aj na ďalších medzinárodných festivaloch. V súčasnosti pracuje na novom projekte s pracovným názvom Wasteland Chronicles.
Porota krátkych filmov na IFF Art Film 2026 spája tri odlišné perspektívy. Maciej Gil pozná krátky film z pozície organizátora festivalov a prevádzkovateľa kín – vie, ako filmy fungujú v kontakte s publikom. Mohammed Almughanni je aktívny tvorca, ktorého krátke filmy precestovali desiatky festivalov od Ji.hlavy po Clermont-Ferrand. A Barbora Sliepková zastupuje novú generáciu stredoeurópskych filmárov – jej debut Čiary získal na Ji.hlave hneď tri ceny, čo je výnimočný výsledok pre prvý celovečerný film. Zaujímavým prvkom poroty je aj jej medzinárodný rozmer: Gil z Poľska je príkladom cezhraničnej filmovej spolupráce (festival Kino na Granicy na poľsko-českej hranici), Almughanni spája palestínske korene s európskym filmovým vzdelaním a Sliepková reprezentuje slovenský dokumentárny film, ktorý v posledných rokoch zaznamenáva výrazný medzinárodný úspech.
Medzinárodná súťaž krátkych filmov je jednou z troch súťažných sekcií filmového festivalu v Košiciach. 32. ročník IFF Art Film sa uskutoční od 19. do 25. júna 2026. Viac informácií a cinepassy na festival nájdete na www.iffartfilm.com.
Maciej Gil – historik filmu a propagátor filmovej kultúry
Mohammed Almughanni – režisér spájajúci Blízky východ a Európu
Barbora Sliepková – jedna z najtalentovanejších slovenských dokumentaristiek
Zaujímavosti o porote
32. ročník IFF ART FILM sa uskutoční vďaka podpore:
Organizátor: ART FILM FEST s.r.o.;
Spoluorganizátori: Mesto Košice, K13 – Košické kultúrne centrá, Visit Košice, ART FILM FEST, n.o.;
Festival je spolufinancovaný Košickým samosprávnym krajom z programu Terra Incognita;
Hlavní mediálni partneri: TV JOJ, Pravda, Eurotelevízia;
Reklamní partneri: U. S. Steel Košice, ANTIK Telecom, Kino Úsmev;
Technologickí partneri: NOV, ZEBRA, DELTA OnLine, ARICOMA;
Oficiálni dodávatelia: DKC Veritas, DOMOS SLOVAKIA, Julius Meinl;
Mediálni partneri: JOJ play, JOJ 24, Film Europe Media Company, Rádio KOŠICE, Aktuality.sk, Forbes, Startitup.sk, Korzár, Slovenka, SITA, TASR, Mediaboard, See & Go, Česko-Slovenská filmová databáze – ČSFD, BigMedia, AHOJ TV, Kino Sterio, Košice City Guide, Košice V Skratke, MOJAkultura.sk, film.sk, diva.sk, koktejl.sk, zenskyweb.sk;
Partneri: JOJ Cinema, Jojko, ECO Technologies, Letisko Košice, Kvety Garomi.
