Hitmaker Bruno Mars vydáva album The Romantic
Autor TASR
Bratislava 1. marca (TASR) - Desať rokov po svojom poslednom sólovom projekte 24K Magic sa Bruno Mars oficiálne vracia s netrpezlivo očakávaným štvrtým albumom The Romantic. Projekt obsahuje aj singel I Just Might, ktorý sa stal jeho historicky prvým debutom na vrchole rebríčka Billboard Hot 100. TASR informovala PR manažérka Renáta Tomášová.
Ústredným bodom nového albumu je emotívny videosingel Risk It All, ktorý dokonale vystihuje názov celého albumu. Skladba je surovou výpoveďou o úplnej odovzdanosti a ochote staviť všetko na jednu kartu v záujme lásky. Hudobne sa vracia k tomu najlepšiemu z klasického soulu, ktorý v tomto prípade majstrovsky dopĺňajú horkokrvné latino prvky a akustické gitary.
Album The Romantic prichádza v čase, keď Bruno Mars láme jeden rekord za druhým. Jeho nedávny duet s Lady Gaga Die With a Smile sa stal najrýchlejšou skladbou v histórii Spotify, ktorá dosiahla miliardy streamov. Obrovský úspech zaznamenal aj hit APT. s Rosé - ten bol vyhlásený za najpredávanejší globálny singel roku 2025. V januári 2025 sa stal prvým umelcom v histórii Spotify, ktorý prekonal hranicu 150 miliónov poslucháčov mesačne.
Album ponúka deväť piesní, sú nimi Risk It All, Cha cha cha, I Just Might, God Was Showing Off, Why You Wanna Fight?, On My Soul, Something Serious, Nothing Left, deviatou je Dance With Me.
Bruno Mars je globálna superstar, spevák, skladateľ, multiinštrumentalista, producent a držiteľ 16 cien Grammy. Je známy jedinečným šoumenstvom a schopnosťou tvoriť hity, ktoré definujú celú generáciu. Od roku 2009 predal po celom svete vyše 150 miliónov nahrávok, čo z neho robí jedného z najpredávanejších umelcov všetkých čias. Okrem sólovej dráhy pôsobí aj v duu Silk Sonic s Andersonom .Paakom. Jeho turné 24K Magic World Tour patrí k najzárobkovejším šnúram v histórii. Aktuálny album The Romantic je jeho prvým sólovým albumom po desiatich rokoch.
