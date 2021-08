Rebríčku augustových hitov dominovala pred 40 rokmi Helen Shapiro

Bratislava 28. augusta (TASR) – Anglickú singlovú hitparádu viedla 28. augusta 1961 speváčka Helen Shapiro s piesňou You Don't Know. Londýnska rodáčka ukázala svoj spevácky talent už na základnej škole. Na základe doporučenia učiteľov a vekovej výnimky chodila súbežne aj na spevácku akadémiu. V čase nahrávky nemala Helen ani pätnásť, čo bol v tom čase rekord. Najväčší úspech jej priniesla pieseň Walkin' Back To Happiness, ktorá v októbri 1961 viedla hitparádu. V roku 1962 vydala prvú LP platňu Tops' With Me. Populárna bola do polovice 60. rokov. Vydala päť albumov, v hitparáde mala osem skladieb.



Desať rokov nato bola prvá speváčka Diana Ross so skladbou I'm Still Waiting. Úspech si táto rodáčka z amerického Detroitu získala už so skupinou Supremes. V marci 1970 sa vydala na sólovú dráhu a v septembri 1970 viedla prvýkrát hitparádu so skladbou Ain't No Mountain High Enough. Medzi jej najväčšie hity patria piesne Touch Me In The Morning, Love Hangover, Upside Down či duet Endless Love s Lionelom Richiem, všetky dosiahli prvé miesto hitparády. Na svojom konte má dnes 24 štúdiových albumov.



Shakin' Stevens s piesňou Green Door viedol hitparádu 28. augusta 1981. Spevácku dráhu začínal s revivalovou skupinou The Sunsets. Od roku 1977 bol na sólovej dráhe. V marci 1980 bodoval v hitparáde jeho prvý singel Hot Dog. Tento spevák z Cardiffu vo Walese bol úspešný hlavne v 80. rokoch, do hitparády sa dostalo celkom 32 jeho skladieb, z nich štyri až na prvé miesto. Jeho diskografia obsahuje dve desiatky albumov a kompilácií.



O desať rokov neskôr bol prvý Bryan Adams so skladbou (Everything I Do) I Do It For You. Na čele bola rekordných šestnásť týždňov. Adams začínal v roku 1976 ako spevák v skupine Sweeney Todd. Od roku 1980 je na sólovej dráhe, začal ju albumom Bryan Adams, ktorý vyšiel vo februári 1980. V roku 1983 mal v rebríčku prvý hit Straight From The Heart. V americkej TOP 40 hitparáde mal doposiaľ dvadsaťpäť piesní, štyri z nich sa dostali na prvé miesto. Jednou z nich bola (Everything I Do) I Do It For You z roku 1991, ktorá bola titulnou vo filme Robin Hood. Vyšla v septembri 1991 aj na albume Waking Up the Neighbours.