Hity skupiny Pink Floyd zazneli v Bratislave

Bratislava 2. marca (TASR) – Známa tribute kapela The Australian Pink Floyd Show sa po skoro dvanástich rokoch vrátila na Slovensko. Stalo sa tak v rámci Wish You Were Here 50Th Aniversary Tour. Turné kapela pripravila pri príležitosti 60. výročia založenia skupiny Pink Floyd a 50 rokov od vydania ich albumu Wish You Were Here. Slávne hity legendárnej skupiny Pink Floyd zneli V sobotu 1.marca v bratislavskej Tipos aréne.



V poradí deviaty album Pink Floyd s názvom Wish You Were Here, podľa ktorého nazvali aj turné, vyšiel 12. septembra 1975, v priebehu dvoch týždňov sa dostal na špicu rebríčka a v albumovej hitparáde sa udržal 89 týždňov.



Týmto albumom aj Austrálčania začali a odohrali ho celý, postupne Shine On You Crazy Diamond (Parts I-V), Welcome to The Machine, Have a Cigar, Wish You Were Here a Shine On You Crazy Diamond (Parts VI-IX). Ďalšími boli In The Flesh?, Another Brick In The Wall Part 2, Part 3 a Goodbye Cruel World z nemenej slavného albumu The Wall. Potom prišlo prekvapenie pre divákov v podobe prestávky, čo je na rockových koncertoch nezvyklé.



Po pauze pokračovali skladbami z viacerých albumov, Astronomy Domine z debutového albumu The Piper at the Gates of Dawn, vydaného v auguste 1967, trojicou známych skladieb Time, Great Gig In The Sky a Money z nemenej slávneho albumu The Dark Side Of The Moon, Sorrow (album A Momentary Lapse of Reason), Coming Back To Life a Marooned z posledného albumu The Division Bell, One Of These Days z albumu Meddle, do záveru zaradili dvojicu piesní Run Like Hell a Comfortably Numb z legendárneho albumu The Wall. Tie už počúvala aréna postojačky aj s potleskom.



Formáciu The Australian Pink Floyd Show, známu aj pod skratkou TAPFS, založil v roku 1988 v Adelaide, južná Austrália, gitarista Lee Smith. Z lokálnej skupiny sa vypracovali na medzinárodne uznávanú formáciu, ktorú podporuje aj samotný gitarista David Gilmour. Kapela hrala aj na oslave jeho 50. narodenín.



Táto najznámejšia tribute kapela sa snaží obnoviť vzhľad, atmosféru a zvuk koncertov skupiny Pink Floyd, používajú na to rovnaké nástrojové vybavenie aj najnovšie technické efekty. Súčasťou predstavenia je okrúhla obrazovka s inteligentnými svetlami po obvode. Je presnou kópiou originálu - je taká ako na obale koncertného albumu Pink Floyd Delicate Sound of Thunder z novembra 2020. Počas koncertu sa na obrazovke premietajú filmy, snímky a animácie, ktoré svetelnú šou dopĺňajú. K výbave patria aj veľké nafukovacie figúry - prasa a ružový klokan Skippy -, ktoré sa počas koncertu pri pódiu objavia.



Po vydaní pätnásteho albumu The Endless River v roku 2014 sa Pink Floyd rozišli. Už v roku 1996 ich uviedli do Rock and rollovej siene slávy. Skupina predala viac ako 250 miliónov nahrávok po celom svete. Od ich rozchodu pripomína slávu skupiny a jej hitov táto austrálska formácia, ktorá má v koncertnej zostave desať členov.



Bratislavský koncert bol už piatym vystúpením The Australian Pink Floyd Show na Slovensku. Tri predchádzajúce odohrali 13. mája 2013, 17. januára 2012 a 2.februára 2011 v Bratislave, 3. februára 2011 sa predstavili aj v Košiciach.