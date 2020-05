HĽADÁTE PRÁCU? TASR obsadzuje pozície zmenára, redaktora a dispečera

Odborný referent - dispečer spravodajstva

Redaktor domáceho spravodajstva

Editor/vydávajúci/zmenár

Domáca redakcia TASR hľadá nových kolegov na voľné pracovné miesta:spracovávanie denných plánov domáceho a ekonomického spravodajstva TASR a ich dodávanie do servisu. Zverejňovanie oznámení o podujatiach.minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou, perfektná znalosť slovenského jazyka.Očakávame vysoké pracovné nasadenie, samostatnosť, komunikatívnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, pohotovosť.S vybraným uchádzačom uzatvárame zamestnanecký pomer. Ponúkame plat od 900 eur.Nástup možný ihneď. V prípade záujmu pošlite svoje CV a motivačný list na adresu viera.kulichova@tasr.sk do 5. júna 2020.vyhľadávanie informácií, ich spracovanie do písaného textu, pokrývanie tlačový koneferencií, strihanie zvukovvysokoškolské vzdelanie, perfektná znalosť slovenského jazyka, prax v médiách výhodou, znalosť anglického jazyka výhodou, vodičský preukaz skupiny B výhodou.Očakávame vysoké pracovné nasadenie, samostatnosť, komunikatívnosť, prehľad v celospoločenskom dianí, zodpovednosť, spoľahlivosť, flexibilitu.S vybraným uchádzačom uzatvárame zamestnanecký pomer. Ponúkame plat od 950 eur.Nástup od augusta prípadne dohodou. V prípade záujmu pošlite svoje CV a motivačný list na adresu viera.kulichova@tasr.sk do 5. júna 2020.vydávanie správ, ich gramatická a štylistická kontrola a úprava.vysokoškolské vzdelanie, výborná znalosť slovenského jazyka, prax v odbore výhodouOčakávame vysoké pracovné nasadenie, samostatnosť, pohotovosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, prehľad v celospoločenskom dianí.S vybraným uchádzačom uzatvárame zamestnanecký pomer. Ponúkame plat od 950 eur. Nástup dohodou.V prípade záujmu pošlite svoje CV a motivačný list na adresu viera.kulichova@tasr.sk do 5. júna 2020.