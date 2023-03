Hlavné ceny 30. MFF Febiofest Bratislava idú na Ukrajinu a do Poľska

Bratislava 20. marca (TASR) – Hlavné ceny v rámci súťažných filmov jubilejného 30. MFF Febiofest Bratislava putujú na Ukrajinu a do Poľska. Uplynulý víkend o tom rozhodli poroty. Najlepším celovečerným filmom v súťaži V strede Európy je Pohľad motýľa, za najlepší krátky film označili porotcovia snímku Plot. Päťdňový filmový maratón uzavrel Východný front dokumentaristu Vitalija Manského. "Program bol veľmi bohatý a kvalitný, atmosféra výborná a pozitívna, dúfam, že som tu nebol posledný raz," uviedol Manskij, ktorého Východný front neskôr v apríli vstúpi do slovenskej kinodistribúcie. Spolutvorca filmu, režisér a kameraman Jevhen Titarenko a ani viacerí ich kolegovia sa pre vojnu na Ukrajine nemohli na festivale zúčastniť.



Organizátori prvýkrát predstavili filmy v novej súťažnej sekcii určenej celovečerným filmom V strede Európy, kde podobne ako v súťaži krátkometrážnych filmov dostali priestor talenty z krajín V4, Rakúska a Ukrajiny. Osobitné uznanie udelili porotcovia filmu poľského režiséra Damiana Kocura Chlieb a soľ. "S presvedčivým scenárom reflektujúcim súčasnosť, vyváženou dramaturgiou a veľmi dobrými hereckými výkonmi protagonistov," zhodnotili film, ktorý "odzrkadľuje súčasné nálady na mnohých miestach Európy".



Hlavnú cenu súťažného programu určeného celovečerným filmom venovali porotcovia snímke Pohľad motýľa ukrajinského režiséra Maksyma Nakonečného, ktorý na nich zapôsobil svojou silou, obrazotvornosťou režiséra a sviežosťou.



Ocenenie Mladej poroty získal film Viery Čákanyovej Poznámky z Eremocénu, cenu partnera festivalu Dafilms.sk snímka Východný front režiséra Vitalija Manského a Jevhena Titarenka.



Za najlepší krátky film označili porotcovia snímku Tomasza Wolského Plot, ktorý ich oslovil výnimočnou atmosférou a jedinečným postupným odhaľovaním charakterov postáv.



Špeciálne ocenenie si odniesla snímka Ťažko pracujúci od rakúskeho umeleckého zoskupenia Total Refusal, ktoré si minulý rok odnieslo hlavnú cenu v tej istej kategórii.



Programový riaditeľ festivalu Ondrej Starinský je rád, že porota ocenila filmy, ktoré zaujali nielen spracovaním, ale aj závažnosťou tém. "Či už je to víťaz v súťaži krátkych filmov, Plot Tomasza Wolského, ktorý reaguje na nenávisť voči sexuálnym menšinám, alebo Pohľad motýľa Maksyma Nakonečného tematizujúci násilie páchané na ženách na pozadí ruskej agresie na Ukrajine," dodal.



Po bratislavskej časti poputuje Febiofest v nasledujúcich dňoch do vybraných kín a filmových klubov po celom Slovensku.