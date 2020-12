Hlavnú cenu Febiofestu 2020 získal poľský film o radikalizme

Bratislava 16. decembra (TASR) - Medzinárodná súťaž festivalu Febiofest 2020 pozná svojho víťaza. Hlavnú cenu spojenú s finančnou prémiou 3000 eur získal poľský dokumentárny film Moja krajina taká krásna. Režisér Grzegorz Paprzycki v ňom zaznamenal nárast radikalizmu a extrémistickej strany v Poľsku. TASR o tom informovala PR manažérka Zuzana Kizáková.



Trvalo deväť mesiacov od pôvodného termínu, kým sa dvadsiatka filmov medzinárodnej súťaže Febiofestu dostala k divákom. Ozveny Febiofestu priniesli od 11. do 14. decembra na plátno krátke hrané, dokumentárne, animované aj experimentálne snímky zo Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska, Rakúska a Ukrajiny. Ocenenia sekcie V strede Európy vyhlásili na záverečnom online ceremoniáli. O víťazovi rozhodla medzinárodná porota, zložená z filmových profesionálov z Nemecka, Slovinska a Portugalska.



Podľa porotcov získala snímka Moja krajina taká krásna ocenenie "za výnimočnú schopnosť reflexie aktuálnej témy, ktorá presahuje lokálnosť poľskej spoločnosti a stáva sa z nej univerzálny apel dnešných čias". Medzinárodná porota tento rok pracovala v zložení: Katharina Stumm, programová konzultantka Filmového festivalu Cottbus v Nemecku, Peter Cerovšek, slovinský festivalový dramaturg, scenárista, režisér, kritik a publicista a Fernando Vasquez, portugalský festivalový dramaturg a filmový kritik. "Veríme, že tento jedinečný dokumentárny film nám pomôže porozumieť svetu, v ktorom žijeme. Toto je práca filmára v tom najlepšom zmysle slova," konštatovala porota.



Hlavná porota sa rozhodla udeliť aj jedno zvláštne uznanie, a to pre animovaný film Dcera, ktorý súčasne získal na Febiofeste aj cenu Študentskej poroty. Film Darie Kashcheevy o vzťahu dcéry a otca vyvolal v susednom Česku senzáciu po tom, čo získal tento rok nomináciu na Oscara. "Diváka vťahuje do autorkinej úprimnej výpovede o jej spomienkach so silným emocionálnym vypätím," opísala porota. Snímku pochválila za jej originálne a sugestívne vyjadrenie intimity cez minimalistické aspekty jej výtvarnej stránky, zvuku aj kamery.



Zvláštne uznanie Študentskej poroty si odniesol český hraný krátky film Hranice. Režisér Damián Vondrášek obsadil do hlavnej úlohy slovenského herca Mariána Mitaša, ktorý sa ako veliteľ pokúša vyriešiť útek neplnoletého chlapca počas zatýkania imigrantov.



Tradične si jeden z filmov odniesol aj Cenu divákov. Tá tento rok putovala slovenskému animovanému filmu Sh_t Happens Michaely Mihályiovej a Davida Štumpfa, ktorý bude ako čerstvý národný nominant reprezentovať Slovensko v boji o nominácie na Oscara 2021.



"Keďže ide o mimoriadne aktuálne a kvalitné filmy, rozhodli sme sa, že prinesieme výber víťazných filmov divákom v priebehu budúceho roka. Filmy plánujeme uviesť v kine, avšak presný termín aj forma bude záležať od vývoja pandemickej situácie," uviedla Monika Lošťáková, programová koordinátorka a dramaturgička festivalu.