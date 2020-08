Hlavnú cenu Fest Anče 2020 získal francúzsky režisér O. Cerfon

Žilina 31. augusta (TASR) - Držiteľov ocenení Anča Awards 13. ročníka Medzinárodného festivalu animácie Fest Anča vyhlásili v nedeľu (30.8.) na slávnostnom ceremoniáli v Novej synagóge v Žiline. Celkovým víťazom a držiteľom hlavného ocenenia sa tento rok stal krátky film francúzskeho režiséra Osmana Cerfona I'm Going Out For Cigarettes (Išiel som iba po cigarety) z roku 2018. TASR o tom informovala PR manažérka Eva Vozárová.



Čestné uznanie v rovnakej kategórii udelili estónskemu režisérovi Kasparovi Jancisovi a jeho filmu Cosmonaut (Kozmonaut).



Slovenskú cenu si odniesli mladí animátori Michaela Mihályi a David Štumpf za medzinárodne úspešný film SH_T HAPPENS.



Víťazný francúzsky film I'm Going Out For Cigarettes rozpráva príbeh 12-ročného Jonathana, ktorý vyrastá s mamou a sestrou, no bez otca. Doma nachádza na nečakaných miestach poskrývaných čudných cudzincov. Môžu mať niečo spoločné s otcom, ktorý od rodiny dávno odišiel? Festivalová porota sa rozhodla oceniť film za "hlboko empatické zobrazenie detského vnímania zložitých vzťahov a za originálne zobrazenie vzťahu syna a otca".



Cosmonaut Kaspara Jancisa zobrazuje osamelosť z pohľadu starnúceho hrdinu, bývalého kozmonauta, ktorý aj napriek dôchodkovému veku stále ostáva uväznený vo svete leteckých protokolov a vesmírnych misií a nedokáže nadviazať vzťah s najbližšími. Porotcovia ho ocenili za "výbornú animáciu, otvorený prístup k téme starnutia a rodičovských vzťahov a osobný príbeh, ktorý sa dotkne každého".



V slovenskej kategórii tento rok zvíťazil očakávaný favorit ročníka – SH_T HAPPENS. Animátorská dvojica David Štumpf a Michaela Mihályi svoj spoločný krátky film premiérovali vlani na festivale v Benátkach a uviedol ho aj festival Sundance. Z Fest Anče si tvorcovia odniesli Slovak Anča Award a finančné ocenenie vo výške 1000 eur od Literárneho fondu. Porota slovenskej kategórie ocenila "originálnu naratívnu štruktúru, komplexný režijný prístup a zvodné výtvarno".



Čestné uznanie v slovenskej kategórii patrí tento rok Veronike Kocourkovej a jej večerníčku Tresky Plesky, konkrétne časti Povodeň.



Aj tento rok zasadala na Fest Anči špeciálna detská porota, ktorá rozhodla o držiteľovi ocenenia v kategórii Anča Kinds' Award. Tým sa stal grécky režisér Fokion Xenos s filmom Heat Wave (Vlna horúčav).



Medzinárodný festival animácie Fest Anča je jediný slovenský multimediálny festival zameraný na animovaný film primárne pre dospelého diváka. Každoročne sa koná v kultúrnom centre Stanica Žilina-Záriečie a žilinskej Novej synagóge. Cieľom festivalu je prezentovať súčasné progresívne animované filmy spolu s tým najlepším z histórie žánru.