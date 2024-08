Hlavnú cenu filmového festivalu v Locarne získala litovská režisérka

Ženeva 17. augusta (TASR) - Zlatého leoparda, hlavnú cenu 77. ročníka medzinárodného filmového festivalu vo švajčiarskom Locarne, v sobotu získal film Toxic litovskej scenáristky a režisérky Saul Bliuvaitovej. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Debutová dráma pojednáva o každodenných životoch dvoch tínedžeriek, ktoré sú pod tlakom nerealistických ideálov krásy zo strany modelingových agentúr. Organizátori festivalu tento film označili za "prenikavý obraz dospievajúcich dievčat a zdrvujúcich očakávaní, ktoré sú na ne kladené".



Druhé najdôležitejšie ocenenie filmového podujatia, osobitnú cenu poroty, získala iracko-rakúska režisérka Kurdvín Ejúbová za svoj celovečerný film Mond (Mesiac). Táto napínavá dráma kriticky rozoberá rôzne spoločenské predstavy o ženách.



Cenu za najlepšiu réžiu udelila porota pod vedením rakúskej autorky Jessicy Hausnerovej litovskému režisérovi Laurynasovi Bareišovi. Vo svojom filme Seses (Sestry) vyzdvihuje emancipáciu dvoch mladých matiek, ktoré sa vymanili z područia mužskej dominancie.



V súťaži experimentálneho filmu získala cenu pre najlepší krátky film historická dráma Hymn of the Plague z diele kolektívu ruských umelcov Atak51, ktorú spolufinancovali nemeckí a ruskí producenti.



Držiteľov tohtoročných cien oznámili pred tým, ako ich večer predstavia publiku na galapodujatí na Piazza Grande, hlavnom námestí malebného rekreačného strediska na švajčiarskom brehu jazera Lago Maggiore.



Na festivale sa od 7. do 17. augusta premietlo celkovo 225 krátkometrážnych, hraných, dokumentárnych a experimentálnych filmov.