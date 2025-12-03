< sekcia Kultúra
Hlavnú cenu Kamera 2025 získal T. Kotas
V kategórii Cena za televízny seriál získala ocenenie Veronika Donutková (ASK) ako kameramanka trojdielnej minisérie Moloch, politického trileru vyrobeného v česko-slovensko-ukrajinskej koprodukcii.
Autor TASR
Bratislava 2. decembra (TASR) - Asociácia slovenských kameramanov (ASK) odovzdala v utorok v Bratislave ceny Kamera 2025 za najkvalitnejšie kameramanské výkony uplynulých dvoch rokov. Hlavnú cenu v kategórii hraná filmová tvorba získal v 11. ročníku súťaže Tomáš Kotas za snímku Hore je nebo, v doline som ja, celovečerný debut Kataríny Gramatovej, inšpirovaný životom v tzv. hladových dolinách. Film v svetovej premiére uviedol Tokyo International Film Festival a odvtedy ho premietli viaceré festivaly, medzi nimi aj MFF Karlove Vary.
Za dokumentárny film udelili cenu Michaele Hoškovej za dielo Pokiaľ ja žijem, debutovú snímku režiséra Romana Ďuriša o 23-ročnom mladíkovi, ktorý sa rozhodne presadiť ako fakír v cirkuse, aby sa vyrovnal s traumami z minulosti.
V kategórii Cena za krátky film bol ocenený za snímku Peter a vlk Dušan Husár (ASK), ktorému patrí rovnako Cena za audiovizuálnu reklamu. Kameraman Marián Ontko dostal ocenenie za hudobný videoklip, ktorý nasnímal pre pieseň Kiss Kiss Goodbye v podaní Adonxsa. Cenu za najlepší študentský film si pripísal na svoje konto Alex Miartuš za kameramanský výkon v snímke Táto izba sa nedá zjesť.
„Kamera pre nás nie je len ocenením tvorby, ale hlavne miestom, kde sa môžeme ako komunita stretnúť, hovoriť spolu o remesle a vzájomne sa inšpirovať,“ uviedla Lucia Zavarčíková, prezidentka ASK. Cenu za celoživotné dielo kameramana sa jej prezídium rozhodlo udeliť Jozefovi Hardošovi. „Pôsobil na katedre kamery v rokoch 1996 - 2023 a dlhodobo sa významne podieľal na technologickom a pedagogickom rozvoji Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení,“ približuje ASK.
Cenu Kamera udeľuje od roku 1999 s cieľom podporovať kvalitu kameramanského remesla a posilňovať profesionálnu úroveň audiovizuálnej tvorby na Slovensku. Po jubilejnom ročníku v roku 2023, ktorý hodnotil filmy vzniknuté počas štyroch rokov vrátane obdobia pandémie, sa súťaž v 11. ročníku vrátila k dvojročnej periodicite. Aktuálne bolo do súťaže prihlásených 100 diel, z toho 23 celovečerných hraných filmov, 17 dokumentárnych, desať krátkych filmov, 23 študentských diel, šesť seriálov, sedem reklám a 12 videoklipov.
Víťazov spomedzi nominovaných vyberala medzinárodná odborná porota, ktorú tvorili český kameraman Klaus Fuxjäger (AČK), rakúska kameramanka Astrid Heubrandtner (AAC), poľská kameramanka a režisérka Jolanta Dylewska, maďarský kameraman Gergely Pálos (HCA) a slovenský kameraman a dlhoročný pedagóg VŠMU Richard Žolko (ASK).
