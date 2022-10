Hlavnú cenu Medzinárodného festivalu horských filmov získal P. Barabáš

Poprad 17. októbra (TASR) - Hlavnú cenu Grand Prix tohtoročného Medzinárodného festivalu horských filmov získal slovenský tvorca horských filmov Pavol Barabáš. V poradí 30. ročník festivalu sa skončil v nedeľu 16. októbra vyhlásením festivalových výsledkov. TASR o tom informovala jeho riaditeľka Mária Hámor.



Festival odštartoval v stredu (12. 10.) podvečer. Predstavili sa filmy z 15 krajín sveta, pričom zo Slovenska ich bolo sedem. Tento rok svoju tvorbu z Tatier, ale aj iných hôr Slovenska predstavil popradský fotograf a cestovateľ Boris Michalička na výstave fotografií nazvanej Krajina. Okrem filmov na divákov čakali aj tri besedy s horolezcami Igorom Kollerom a Marekom Holečkom, s režisérom Barabášom a hlavnými protagonistami jeho filmu Horský vodca.



"Trojčlenná porota sa nakoniec rozhodla udeliť hlavnú cenu práve tomuto dielu, ktoré sa venuje histórii horského vodcovstva vo Vysokých Tatrách a osobným príbehom niektorých z tatranských vodcov. Barabášov Horský vodca zároveň získal aj Cenu diváka," povedala Hámor.



Udelené boli aj ďalšie ceny, a to Cena poroty kanadskej snímke Nie si v tom sama, Cena za nadštandardne kreatívny prístup poľskému dokumentu Cesta, Cena za zobrazenie lezeckého výkonu slovenskému filmu režiséra Rasťa Hatiara Štítová stena, Cena za zobrazenie lyžiarskeho výkonu poľskému režisérovi Jakubovi Gzelovi za DooSar, film z lyžiarskej expedície v Karakorame, Ocenenie zázemia každého výkonu v horách českému dokumentu Mára ide do neba a Čestné uznanie putuje do Francúzska za film Yukon, biely sen.



S 30. ročníkom festivalu bola spojená aj Cena desaťročia, ktorú organizátori vyhlasujú raz za desať rokov. Ako uviedla Hámor, o tejto cene rozhodujú riaditelia 26 festivalov združených v Aliancii pre horský film, ktorej členom je aj popradský festival. Víťazne z ich hodnotenia nakoniec vyšiel film Josha Lowella a Petra Mortimera TheDawnWall, ktorý na popradskom festivale získal Grand Prix v roku 2019.



Budúci ročník Medzinárodného festivalu horských filmov sa v Poprade bude konať od 11. do 15. októbra 2023.