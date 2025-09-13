< sekcia Kultúra
Hlavnú cenu z Palárikovej Rakovej si odviezlo Divadlo ASI Šaľa
Autor TASR
Čadca 13. septembra (TASR) - Zlatú medailu Jána Palárika a finančnú cenu obce Raková získalo na 57. ročníku národnej súťažnej prehliadky ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby Palárikova Raková Divadlo ASI Šaľa za inscenáciu hry Eli, Eli, lama sabachtani. Výsledky súťažnej prehliadky vyhlásili v piatok (12. 9.) na pôde Domu kultúry v Čadci.
Šalianske divadlo triumfovalo v kategórii kolektívnych cien pred bratislavským kreatívnym zoskupením Marydia, ktoré vystúpilo s inscenáciou hry Bohyne v nás, liečivá komédia. Tretie miesto si odnieslo za inscenáciu hry Čipkár Medzibrodské kočovné divadlo.
Do 57. ročníka Palárikovej Rakovej sa prihlásilo 18 divadelných súborov a jeden jednotlivec, z ktorých odborná porota vybrala šesticu postupujúcich. V súťažnej časti prehliadky sa napokon predstavili súbory z Bratislavy, Medzibrodu, Čadce, Brezna, Raslavíc a Šale.
Podľa predsedu odbornej poroty Viktora Kollára priniesla divadelná prehliadka spektrum inscenácií rôznorodých poetík a žánrov, ktoré svojou umeleckou úrovňou stierajú hranice medzi ochotníckym a profesionálnym divadlom. „Ich spoločným signifikantným znakom je inovatívny prístup k réžii, herectvu, scénografii či hudbe. Nie je náhoda, že v drvivej väčšine ide o autorské projekty. Divadelníci sa neboja púšťať po nových neoverených cestách, majú potrebu vypovedať o súčasnom svete a aktuálnych témach,“ uviedol Kollár.
Hlavnými organizátormi 57. ročníka národnej súťažnej prehliadky ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby Palárikova Raková boli Žilinský samosprávny kraj, Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, obec Raková a mesto Čadca. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
