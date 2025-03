Hlavným hosťom festivalu Hory a mesto je J. Schubert

Bratislava 19. marca (TASR) - Päťdesiatku filmov premietne medzinárodný festival horského filmu a dobrodružstva Hory a mesto. Jeho 25. ročník, ktorý sa uskutoční v Bratislave od 26. do 30. marca v nákupnom centre na ľavej strane Dunaja, predstavili organizátori na utorkovej tlačovej konferencii. Programový riaditeľ Alan Formánek potvrdil, že tento rok si festival vyskúša nový priestor, novinkou sú aj lezecké preteky pre deti.



"Prihlásilo sa 150 filmov, premietať sa bude 51 filmov, je to vysoký počet, z toho je 11 slovenských, z veľkej väčšiny celovečerných filmov," uviedol Formánek. Zvlášť upozornil na film Pavla Barabáša JAMES, v ktorom sa autor venoval histórii slovenského horolezeckého spolku. Návštevníci festivalu sa môžu tešiť aj na film Víťazoslava Chrappu Via Slovakia.



"V sekcii Skala máme slovenskú premiéru známeho amerického seriálu Real Rock, ktorý tohto roku slávi 19 rokov," priblížil Formánek a spomenul tiež na festivaloch oceňovanú snímku Chapmions of the Golden Valley. "Je to fantastický skialpový film o lyžiarskej komunite v Afganistane," dodal.



V programe figuruje 25 domácich i zahraničných hostí, tým hlavný je Jakob Schubert. "Majster sveta v športovom lezení, dvakrát tretí na olympiáde v Tokiu a Paríži. Máme aj vzácnu hostku Luciu Janičovú, ktorá bola prvá Slovenka na Evereste v máji minulého roku," povedal Formánek s tým, že Janičová aj Hory a mesto otvorí (26. 3.).



Na festival pozýva aj Martin Krasňanský, ktorému sa spolu s horolezeckými kolegami podarilo minulý rok v lete vyliezť ako prvým Slovákom na Trango Tower (6254 metrov nad morom) - najvyššie položenú skalnú vežu sveta s vyše 1100-metrovými stenami. "Je to najstrmšia veža na svete, unikát v rámci matky prírody," podčiarkol Krasňanský s tým, že pre zdolanie veže v pakistanskom pohorí Karakoram zvolili najstrmšiu západnú stenu. Na prednáške odprezentuje aj dronové zábery českého fotografa Pavla Nesvadbu.



Krasňanský je tiež členom filmovej poroty, ktorá zhodnotí kvalitu prihlásených snímok. "Skombinovať kvalitné natáčanie filmu, kde je dobrá kamera a strih, vytvoriť z toho aj dobrý príbeh s posolstvom, to je najväčšie umenie, mal som to tento rok dosť ťažké," zhodnotil výber filmov. "Som veľmi rád, že nielen svetové filmy majú čo ponúknuť, aj my zo Slovenska vieme už robiť pekné filmy, ktoré oslovujú v zahraničí," poznamenal.



Slávnostné vyhlásenie súťaže sa uskutoční na otvorení festivalu, ktorý okrem filmov prinesie rôzne sprievodné podujatia a outdoorové aktivity súvisiace s horolezectvom, horským športom, prírodou a ekológiou.