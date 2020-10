Hobojista Vilém Veverka predstavuje album Next Horizon

Bratislava 7. októbra (TASR) – Renomovaný český hobojista Vilém Veverka vydáva album Next Horizon, ktorý nahral so svojou hudobnou formáciou Ultimate W Band. Ponúka na ňom 15 skladieb z oblasti klasiky, popu aj rocku.



Album obsahuje skladby Johanna Sebastiana Bacha, Ennia Morriconeho, Ástora Piazzollu, skupiny Led Zeppelin, ale tiež Mariána Vargu, Zdeňka Mertu, Martina Hybnera a Miroslava Žbirku. Medzi hudobných hostí si Vilém Veverka prizval husľového virtuóza Pavla Šporcla.



Meno českého umelca Viléma Veverku je dobre známe každému milovníkovi hudby, ktorý prepadol okúzľujúcim tónom hoboja. Jeho cesta k majstrovskej virtuozite viedla od vavrínov z medzinárodných súťaží, cez skúsenosť z Berlínskej filharmónie, pôsobenie v komorných súboroch Ensemble Berlin Prag či PhilHarmonia Octet až po naštudovanie širokého repertoáru od baroka po mnohé súčasné diela, ktoré neraz i odpremiéroval. Jeho repertoárový záber je, však omnoho širší a Vilém Veverka má ambíciu predstaviť hoboj i v celkom inom kontexte, než je poslucháč zvyknutý.



„Zdá sa, že potreba prekračovania hraníc je u Viléma Veverku zakódovaná niekde hlboko v jeho DNA. Na albume Next Horizon poskladal vedľa seba klasiku, filmovú i populárnu hudbu, ale i skladby, ktoré pre neho napísal Martin Hybler. Všetko je majstrovsky zaranžované a dotiahnuté do detailov. V rámci koncertnej podoby Next Horizon, ktorá sa uskutoční 26. novembra v Prahe, sa odohrá i slávnostný krst platne,“ uvádza k albumu vydavateľstvo Supraphon.



„Next Horizon vnímam ako čosi, čo reprezentuje môj ďalší vývoj, pohľad na seba ako interpreta i pohľad na to, ako hudbu robím. Je to túžba pozrieť sa ďalej, neustrnúť. Teraz sme si s Ultimate W Band naznačili cestu, po ktorej je možné sa vydať ďalej. Tou je trebárs ďalšia spolupráca s Michalom Pavlíčkom,“ povedal pre médiá Veverka.