Hodinársky majster Lehrner sa výstavou po 200 rokoch vracia do Košíc
Košice 6. októbra (TASR) - Prácu vychýreného košického hodinára Johanna Lehrnera približuje najnovšia výstava vo Východoslovenskom múzeu (VSM) v Košiciach. Pod názvom „Lehrner Kassán - hodinársky majster“ predstavuje viacero podôb hodinárskeho remesla, stojace, nástenné či pultové alebo aj cestovné hodiny. Výstava bude otvorená do 20. decembra.
Ako informovalo VSM, Lehrner je v odbornej obci považovaný za jedného z najvýznamnejších hodinárov 19. storočia, porovnateľného s najväčšími súdobými viedenskými majstrami. Hoci bol pôvodne „malým“ hodinárom, postupne sa špecializoval na zhotovovanie veľkých typov hodín s dlhou dobou chodu. Svojim dielom mnohých inšpiroval a v roku 1842 získal na prestížnej remeselnej výstave v Budapešti bronzovú medailu za svoju ukážkovú prácu. „Práve tie najznámejšie kúsky z 20. a 30. rokov 19. storočia v stále dokonalej kondícii budú môcť návštevníci múzea vidieť v historickej budove na Námestí Maratónu mieru,“ uviedlo múzeum.
Lehrner pochádzal z Dolného Rakúska, v rokoch 1816 - 1818 pracoval u bratislavského hodinárskeho majstra Gottfrieda Löhneho. O rok neskôr sa prvýkrát spomína ako hodinársky tovariš v magistrátnych protokoloch mesta Košice a v roku 1820 sa sem natrvalo presťahoval. Po jeho prijatí do cechu košických hodinárov sa začala jeho etapa s majstrovskými dielami aj so značkou „Košičan“ na ciferníkoch.
Medzi vystavenými hodinami návštevníci podľa organizátorov nájdu aj 200-ročný skvost - nástenné 160 centimetrov vysoké kyvadlové hodiny, ktoré sú aktuálne na predaj od viedenského starožitníka. Múzeum tak výstavou iniciuje snahu o získanie možno jedného z posledných kúskov „na trhu“, ktoré sa za pomoci prispenia verejného či súkromného sektora pokúsi získať do svojho fondu historického nábytku.
Riaditeľ múzea Dominik Béreš poukázal na to, že trh s historickými hodinami významných autorov je vo svete významnou kapitolou úspešných zberateľov, ale aj verejných inštitúcií. „V Košiciach nie je tak veľa remeselných mien, ktoré by svojou aktuálnou hodnotou diela ‚konkurovali‘ svetovým velikánom a práve Lehrner má vysokú žiadanosť v západnom svete. Preto si nepochybne zaslúži po 200 rokoch jeho nádherného a dodnes funkčného diela návrat do jeho milovaných Košíc. A možno po tejto výstave si Košice a región k menám velikánov umenia a remesla zapíšu aj meno Johanna Lehrnera,“ skonštatoval.
