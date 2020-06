Hokejový sen uvedie do kín najväčšia filmová promo tour v histórii

Bratislava 30. júna (TASR) - Nový film Hokejový sen, ktorý zachytáva hokejovú rozlúčku Ladislav Nagya a zároveň začínajúcu kariéru deväťročného hokejistu z Košíc, vstúpi do kinodistribúcie 9. júla. Dokument má uviesť do kín najväčšia filmová promo tour v histórii Slovenska. TASR o tom informovala Stanislava Borská zo spoločnosti Bontonfilm.



Na špeciálnych projekciách v minimálne 25 mestách a v 30 kinách, za účasti tvorcov - režiséra a producenta filmu Mareka Vaňousa i autora námetu a spoluautora scenára Dominika Kríža, dvoch účinkujúcich hokejistov Laca Nagya a Jonáša Pahuliho, nemajú chýbať ani osobnosti slovenského hokeja. Diváci v Košiciach, Bratislave, Michalovciach, Trebišove, Žiline, Liptovskom Mikuláši, Skalici, vo Zvolene a ďalších mestách sa môžu tešiť na hviezdne mená ako Marián Hossa, Rastislav Staňa, Dominik Graňák, Martin Štrbák, Andrej Meszároš, Ján Laco, Boris Valábik a ďalšie. Tí sa rozhodli podporiť ušľachtilú myšlienku filmu, ktorého cieľom je vzbudiť záujem o hokej najmä u najmladších fanúšikov a pomôcť tak na Slovensku vychovať novú generáciu hráčov, ktorá by tento šport vrátila späť na svetovú úroveň.



Dokumentárna snímka Hokejový sen zachytáva atmosféru košického šampionátu 2019 prostredníctvom dvoch postáv, dvoch príbehov a dvoch hokejových generácií. Prvá dejová línia sa točí okolo legendárneho Ladislava Nagya, majstra sveta a najväčšej hrajúcej hviezdy HC Košice. Laco po oznámení, že slovenskú skupinu dostanú Košice, zmenil rozhodnutie skončiť s hokejom, aby sa mohol rozlúčiť na najvyššom fóre vo svojom rodnom meste. Napriek množstvu úspechov v reprezentácii či najprestížnejších ligách sveta mohol byť práve toto vrchol jeho bohatej kariéry.



Druhou postavou je Jonáš Pahuli, mladý hokejista z východného Slovenska. V roku 2002, keď sme v Göteborgu získali zlaté medaily, ešte nežil. Počas posledného svetového šampionátu na Slovensku mal dva roky a vôbec si ho nepamätá. Majstrovstvá sveta 2019 v Košiciach preňho teda predstavovali jedinečnú možnosť vidieť najlepší svetový hokej naživo a "nakopnúť" svoju vlastnú kariéru.



Viac informácií o filme a promo tour nájdu záujemcovia na stránke hokejovysen.sk.