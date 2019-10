Holandská alternatívna skupina De Staat vystúpi v Bratislave

Bratislava 22. októbra (TASR) – Holandská alternatívna kapela De Staat na čele s charizmatickým frontmanom Torre Florianom sa vracia na Slovensko v rámci turné k novému albumu Bubble Gum. Fanúšikom sa predstaví 23. októbra v bratislavskej Novej Cvernovke. Predkapelou bude belgická formácia Shht, ktorej živé vystúpenia sú energickými zážitkami. TASR informovala PR manažérka Denisa Chýlová.



Holanďania sa pohybujú vo vodách alternatívneho rocku, no ich hudobný štýl je len veľmi ťažké presne zaradiť. Jedno je však isté, frontmanovi Torre Florianovi nechýba charizma a ich divoké vystúpenia dokážu fanúšikov vtiahnuť a už nepustiť. Na bratislavskom koncerte predstavia nový album, ale určite nevynechajú ani hit Witch Doctor.







Skupina s odvážnym názvom De Staat, teda štát, vznikla v holandskom Nijmegene v roku 2006. Začínali ako projekt one man show s Torre Florimom, ktorý neskôr skupinu dotvoril. V roku 2007 vydali prvé demo snímky, rok nato boli predkapelou belgickej formácie dEUS. V januári 2009 vydali debutový album Wait for Evolution. V marci 2011 vydali druhý album Machinery a v septembri 2013 tretí I_Con.



Dnes majú na svojom konte šesť vydaných albumov, šiesty Bubble Gum vyšiel v januári 2019. V máji 2016 skupina koncertovala ako predkapela známej skupiny Muse na ich turné Drones v Portugalsku, Nemecku, Belgicku, Taliansku a Španielsku. Kapela hrá v zostave Torre Florim (spev, rytmická gitara), Vedran Mircetic (sólová gitara), Jop van Summeren (basgitara, sprievodný vokál, Rocco Hueting (klávesy, perkusie, sprievodný vokál) a Tim van Delft (bicie nástroje).