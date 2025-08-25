< sekcia Kultúra
Hollého film Smrť šitá na mieru premietne Noir Film Festival
Snímku z jeho zbierok diváci uvidia v netradičných priestoroch hradu Křivoklát.
Autor TASR
Bratislava 25. augusta (TASR) - Na českom Noir Film Festivale, ktorý sa tento rok uskutoční po trinásty raz, premietnu aj digitálne reštaurovaný film Smrť šitá na mieru, ktorý v roku 1979 nakrútil režisér Martin Hollý. Informuje o tom Slovenský filmový ústav (SFÚ). Snímku z jeho zbierok diváci uvidia v netradičných priestoroch hradu Křivoklát. Podujatie sa koná od 27. do 30. augusta. Filmy uvedú v ôsmich programových sekciách.
„Noir Film Festival je každoročná prehliadka filmu noir, špecifického fenoménu svetovej kinematografie, ktorý býva rozlične označovaný ako samostatný žáner, historický cyklus alebo vizuálny štýl,“ vysvetľuje SFÚ.
Dodáva, že program festivalu je zostavený z reprezentantov tzv. klasického filmu noir, ktorý vznikal v ére hollywoodskych štúdií v 40. a 50. rokoch minulého storočia, ale aj z neskorších „inkarnácií“ noir filmu, ktoré je možné identifikovať naprieč svetovou kinematografiou. Zámerom organizátorov festivalu je premietať unikátne filmy na unikátnom mieste, podľa nich ide o jedinečnú prehliadku v celoeurópskom meradle. Striedavo sa festival koná na hrade Křivoklát a Český Šternberk.
V sekcii Československý noir festival premietne aj slovenský film Smrť šitá na mieru režiséra Martina Hollého. Rozpráva dramatický príbeh o dôsledkoch hospodárskej krízy za prvej republiky, zobrazený na tragickom osude dvoch ľudí pochádzajúcich z rôznych spoločenských vrstiev. „Príbeh zasadený do na prvý pohľad žiarivých 30. rokov 20. storočia hovorí o kolapse, ktorý vedie k tragikomicky drastickému riešeniu,“ uvádzajú film organizátori festivalu. Ide o príbeh majiteľa krajčírstva obsluhujúceho zvlášť spoločenskú smotánku, ktorý náhle zistí, že sa utápa v dlhoch. „Udrela finančná kríza a jeho rodine hrozí bankrot. Riešením by boli stovky tisíc uložené v jeho životnej poistke, pre ktoré by však musel zomrieť. V tejto slepej uličke však majiteľ krajčírstva vidí vlastnú smrť ako legitímne riešenie, potrebuje len nájsť niekoho, kto bude ochotný ju sprostredkovať,“ približuje festival.
Film vznikol ako adaptácia črty maďarského spisovateľa a novinára Bélu Illésa Údery kladivom. „Kladie si nadčasovú otázku, čo je človek ochotný urobiť pre prežitie svojej rodiny,“ poznamenáva SFÚ o filme, v ktorom vystupujú známi herci. Hlavnú postavu majiteľa krajčírstva Alfréda Bluma stvárnil Vlado Müller. Ďalej hrajú Milan Kiš, Květa Fialová, Juraj Ďurdiak či Štefan Kožka. Scenár napísal Hollého dlhoročný spolupracovník Tibor Vichta, za kamerou stál Karol Krška a hudbu zložil Zdeněk Liška.
Hollého film Smrť šitá na mieru premietne aj 20. MFF Cinematik Piešťany (10. - 15. 9.), kde je zaradený do sekcie Cinematik Classics.
