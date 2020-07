Horehronská metropola v sobotu otvára kultúrne leto

Brezno 4. júla (TASR) – Vystúpenie hudobných skupín, premietanie filmov, divadielka pre najmenších, joga či rôzne sprievodné aktivity – to všetko ponúka horehronská metropola od soboty na námestí v rámci Breznianskeho kultúrneho leta.



"Breznianske kultúrne leto štartuje o 18.00 h koncertom kapely Retro. O 21.00 h na námestí diváci uvidia českú komédiu natáčanú v našich horách Ženská na vrchole. Nebude chýbať ani občerstvenie. V nedeľu (5. 7.) program pokračuje jogou v parku a pre najmenších bude divadielko Zlatá rybka," informovala o tom Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horehronie.



Podľa nej program rôznych podujatí v Brezne potrvá až do konca augusta a medzi novinky tohto leta patria Detská športiáda, aktívna zábava pre deti od štyroch do deviatich rokov, či remeselné trhy. Remeselníci, ktorí sú držiteľmi regionálnej značky, ponúknu na predaj svoje výrobky. Najbližšie trhy sú v pláne 18. júla, keď sa uskutoční i Streetworkout – štvrtý ročník súťaže v posilňovaní.



"Najväčšie a najobľúbenejšie podujatie Dni mesta Brezna sa z dôvodu pandémie nového koronavírusu neuskutočnilo. Epidemiologická situácia však povolila a my sme pripravili bohatý program podujatí, kde bude o zábavu a kultúru postarané. Počítame tiež so stredovekými Bomburovými slávnosťami a novinkami. Teším sa, že naše mesto opäť ožije," konštatoval brezniansky primátor Tomáš Abel.



Stredoveké Bomburove slávnosti sa uskutočnia v mestskom parku 21. a 22. augusta.