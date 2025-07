Horehronské múzeum v Brezne približuje krásu starých hračiek

Brezno 20. júla (TASR) - Horehronské múzeum v Brezne pripravilo sériu akcií, ktoré sú sprievodnými podujatiami k výstave Príbeh hračiek. Návštevníkov ňou prevedie nedeľné podujatie s názvom O čom hračky rozprávajú. Vhodné je pre rodiny s deťmi a začína sa popoludní. TASR o tom informovala Dominika Škorváneková z múzea.



Dodala, že tiež bližšie konkretizuje tému hračiek formou netradičných úloh. „Po komentovanom slove je pre návštevníkov pripravená interaktívna miestnosť s dvanástimi stanovišťami s množstvom hier,“ objasnila.



Ako uviedla, v júli bude ďalej aj tvorivá dielňa s názvom Moja bábika. „Zameria sa na tvorbu najjednoduchšej ľudovej hračky podľa tradičných postupov,“ spomenula s tým, že ju naplánovali na štvrtok 24. júla od 11.00 do 15.00 h.



Horehronské múzeum pripravilo výstavu z ojedinelej zbierky historických hračiek súkromného zberateľa Štefana Škorupu doplnenú o exponáty z fondu múzea. Príbeh hračiek prezentuje, s čím sa deti hrali v období druhej polovice 19. storočia až do medzivojnového obdobia. „Domčeky pre bábiky, vláčiky, autíčka, plyšové zvieratká, bábiky, to všetko čaká na návštevníkov a je pripravené im porozprávať svoj príbeh,“ priblížila Škorváneková s tým, že výstava je rozdelená na tri časti. Jedna je venovaná zbierke Štefana Škorupu, druhá hračkám zo zbierok múzea a treťou časťou je miestnosť s interaktívnymi prvkami, kde si deti môžu preveriť svoju hravosť a šikovnosť. „Na výstavu nadväzujú interaktívne a zážitkové podujatia O čom hračky rozprávajú a Pexesiáda, tvorivé dielne Človeče, človeče a Moja bábika, ako i prednáška Čo nám hračky rozprávajú,“ doplnila. Výstava potrvá do konca augusta.



Múzeum počas letnej sezóny až do septembra zároveň pozýva na komentované prehliadky literárnej expozície každú párnu stredu o 16.00 h do priestorov evanjelickej fary. Hlavnou témou je literatúra a 15 literárnych osobností pôsobiacich na území Brezna na čele s Martinom Rázusom.