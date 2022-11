Horkýže Slíže oslavujú 30 rokov, na LP vychádza album Kýže sliz

Bratislava 6. novembra (TASR) – Skupina Horkýže Slíže oslavuje 30. výročie svojej existencie a 20 rokov od vydania albumu Kýže sliz, ktorý vychádza v reedícii prvýkrát na vinylovej LP platni.



Nitrianska kapela začínala v skúšobni na nitrianskom kúpalisku, neskôr v kultúrnom dome a jej členmi sú bývalý cukrár, poisťovací agent aj učiteľ, všetko chalani s veľkým zmyslom pre humor. Nebude to nič mimoriadne, ak túto veselú partičku zaradia znalci hudby do najužšej slovenskej hudobnej špičky. A to aj napriek tomu, že ich skladby v rebríčkoch najhranejších piesní slovenských a českých rádií fanúšikovia nenájdu. Sú však koncertná istota, ktorá vniesla do kvalitnej hudby kvalitný humor.



Kýže sliz je piaty štúdiový album skupiny a je komerčne najúspešnejší, ktorý z kapely urobil kult. Skutočný prelom nastal práve v roku 2002 s týmto albumom. Zabodovali dokonca aj v rádiách, melodickými pesničkami Vlak, L. A. G. song, Cigarety alebo Brďokoky. Album získal platinovú platňu a skupina sa začala objavovať na slovenských a českých festivaloch, dodnes vypredáva všetky koncerty.



Samotný album miestami pripomína desaťčlenný ansámbel, keďže členovia sa držali hesla: "Kto sa náhodou zastaví v štúdiu, treba ho odchytiť, aby nám čosi nahovoril." Tak sa tam objavili aj ich kamaráti, manželky, kolegovia, dokonca aj zahraniční hostia. Samozrejme, nenechali všetko na náhodu a na album si pozvali aj vopred vytypovaných hostí, ako napríklad herca Stana Dančiaka, ktorý vystupuje na albume ako komisár Derrick.



Album Kýže sliz považujú Peter Hrivňák alias Kuko, Mário Sabo Sabotér, Juraj Štefánik alias Doktor a Marek Viršík Vendel za bod zlomu, po ktorom začal stúpať predaj nosičov a počet ľudí na koncertoch. Presne dvadsať rokov od vydania vychádza tento album prvýkrát na vinylovej platni a dopĺňa tak diskografiu obľúbenej formácie, ktorá postupne vychádza v tomto formáte.